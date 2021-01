C’est ainsi que Jennifer Lopez a célébré les 20 ans de son deuxième album “JLo” | AP

Chanteur américain d’origine portoricaine Jennifer Lopez fête les 20 ans de son deuxième album “J.Lo”, il l’a fait de manière intéressante en recréant l’une des scènes de sa célèbre vidéo “Love Don’t Cost a Thing”.

Jennifer Lopez est devenue une icône de la musique, de la mode et de tout ce qui touche au succès car elle est non seulement une excellente chanteuse mais aussi une actrice et une femme d’affaires.

Son nom est connu internationalement pour certains internautes il est difficile de choisir entre sa musique et sa films Depuis à ce jour, elle continue à jouer pour Hollywood, l’un de ses films les plus récents a été “Hustles” où elle a joué un danseur de nuit, une performance dont beaucoup se souviendront sûrement pendant des années parce que le simple fait de la voir danser sur un tube était pour beaucoup plus qu’impressionnant.

Cette même performance a été reprise à la mi-temps du Super Bowl aux côtés de la chanteuse colombienne Shakira, faisant de sa présentation l’une des plus emblématiques de tous les temps.

Jennifer Lopez Il est également connu pour offrir toujours des spectacles inoubliables, il a toujours des effets spectaculaires, des danseurs et surtout ses costumes, qui restent dans l’esprit de ses fans car il les porte avec fierté, affichant toujours ses charmes voluptueux qui est aussi ce pour quoi il est bien connu. .

Le succès qu’il a obtenu Jennifer Lopez Avec son deuxième album, c’était aussi spectaculaire que possible car une semaine après sa sortie, il est devenu numéro un, il l’a sorti en même temps que son film “The wedding planner” en Amérique latine s’appelait “Expert in weddings” , ses deux projets sont devenus numéro un, tant dans le cinéma que dans la musique, lui donnant le record Guinness que personne n’a pu lui retirer jusqu’à présent.

De l’album “J.Lo”, il se composait de quinze chansons dont vous vous souvenez sûrement:

L’amour ne coûte rien, je suis réelJe joue dans la danse avec moi Marcher sur le sunchine

Avec son single Love don’t cost une chose, qu’elle a décidé de sortir en tant que premier single, elle a réussi à devenir numéro un au Royaume-Uni pour Jennifer Lopez, cette chanson pour Jenny du bloc est également devenue un standard d’amour et l’indépendance féminine, pour ainsi dire, dans la vidéo on peut la voir à quel point elle enlève petit à petit tout ce que son partenaire lui avait donné, ce qu’elle a fait à nouveau pour fêter les 20 ans de son album sorti en 2001.

Joyeux 20e anniversaire à mon deuxième album J.Lo !!!! Je me suis un peu amusé lors d’une session récente », a-t-il écrit dans le post.

Marchant petit à petit sur la plage, elle enlève ses affaires jusqu’à ce qu’elle reste en pantalon et chemisier, fait le geste d’enlever la chemise qu’elle porte, car il est évident qu’elle n’a rien en dessous, cependant, on ne voit pas grand chose car elle se retourne.

Il y a neuf minutes, vous avez partagé le vidéo la publication rapidement et elle compte déjà plus de 229 mille reproductions, nul doute que ses millions de fans sont au courant de ses mouvements.

En plus du succès et du soutien qu’il a eu non seulement dans la musique mais aussi dans le théâtre, Jennifer Lopez Elle est également devenue une femme entreprenante connue pour ses vêtements ainsi que pour les chaussures impressionnantes qu’elle sort depuis des années, en plus de cela, elle a également plusieurs restaurants, parfums et une société de production.

Quel que soit le côté que vous recherchez, Jennifer Lopez est un exemple à suivre pour tout le monde, pas seulement les femmes.

Lire aussi: le style Baywatch!, Jennifer Lopez s’est montrée et Maluma a réagi