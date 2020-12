C’est ainsi que Jennifer Lopez est devenue le visage de Versace 2020 | INSTAGRAM

Même si c’était quelque peu orageux, et ce n’est pas encore fini, ce 2020 nous a donné d’énormes surprises, négatives ou positives, clairement que chaque individu de sa part l’a vécu de manière différente, cependant, pour la chanteuse Jennifer Lopez, c’était totalement une année pleine de triomphes et de réalisations.

Tout a commencé, et le licenciement en début d’année, quand enfin, il a eu l’occasion de révéler qu’il serait le visage de la saison printemps-été, de la célèbre et célèbre firme de mode italienne, Versace, une réalisation qui l’a sans aucun doute remplie d’émotion à l’époque, car être vraiment le visage de l’une des marques de mode internationales les plus réussies et les plus célèbres est une réalisation extrêmement immense.

Raison pour laquelle, la chanteuse et actrice, la célèbre JLO, confirmait à l’époque via le compte Instagram officiel, que cette année elle deviendrait la visage officiel de ce qui était la nouvelle campagne printemps-été 2020 de la firme de mode dirigée par la célèbre créatrice exclusive Donatella Versace.

«La Diva du Bronx» a exprimé à travers le réseau social son émotion et sa gratitude à la sœur du défunt créateur Gianni Versace, Donatella, et à toute l’équipe qui fait des belles tenues textiles une réalité, au sein de la maison de couture italienne.

De son côté, la magnat de la mode, Donatella, à l’époque, et de la même manière depuis son compte Instagram officiel, a montré l’énorme goût et le charme que c’était de travailler main dans la main avec Jennifer Lopez, de cette manière elle l’a exprimé: ” Les images de la campagne Versace représentent la vanité et l’expression non censurée comme une forme d’amour-propre », a-t-il déclaré.

Et vous souvenez-vous de cette mythique robe verte qu’une toute jeune Jennifer Lopez portait aux Grammy Awards 2000 et qui a complètement révolutionné le monde de la mode et du divertissement? Eh bien, après la publication officielle de la marque, de la même manière, Donatella Versace a publié une déclaration épique.

«Je suis très fier que« Google Images »ait été inventé après que Jennifer ait porté cette robe. Aujourd’hui, nous célébrons ce moment qui a été rendu possible par cette femme incroyable! »A exprimé Donatella Versace dans la déclaration susmentionnée, en se souvenant de la robe inoubliable de J.Lo aux Grammys.

La publication de la série de photographies de JLO a commencé par une image spectaculaire d’elle-même portant fièrement et en vain un costume avec un s3duct0r 3sc0te, qui portait le même tampon que celui qui portait sa robe verte emblématique Versace qu’elle portait aux Grammy Awards de la 2000, des téléspectateurs éblouissants, dont nous avons parlé dans les paragraphes suivants.

Et il semble que ce qui était au centre de toute la collection étaient précisément ces s3nsu @ les 3sc0tes prononcés et profonds, eh bien, dans deux autres tenues modelées par l’actrice, on peut voir comment elles descendent presque jusqu’à son nombril, exposant sa poitrine, créant un look iconique assez s3xy.

En ajoutant à la collection, nous avons pu apprécier l’incroyable silhouette de JLO dans une robe courte particulière dans des tons rougeâtres, une tenue une pièce noire avec des détails dorés et une robe séduisante qui se découvre dans la zone de l’abdomen, soulignant la taille étroite du Singer, sans aucun doute, toutes les tenues qu’elle porte, elles ont l’air totalement incroyables.

Avec cette annonce, la chanteuse d’origine portoricaine a commencé le défilé des nouveaux triomphes obtenus pour ce 2020, puisque, plus tard, en précisant la date du 2 février, avec la colombienne Shakira, ils étaient les stars du spectacle de mi-temps du Super Bowl, qui a eu lieu au “Hard Rock Stadium” de Miami Gardens, en Floride et a été sans aucun doute un succès total.

En plus de nombreux autres succès qu’il a remportés tout au long de cette année, les derniers, son dernier single musical, qui est devenu un succès retentissant après l’avoir promu avec ses photographies scandaleuses où il a posé sans un seul vêtement, et son prochain lancement de sa nouvelle gamme de produits de soins de la peau.