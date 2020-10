Près de deux ans après avoir divorcé de Angie Taddei , Joe assure qu’il va beaucoup mieux, et même, il a donné une nouvelle opportunité en amour avec le chanteur Vivi Barrera, par le duo royal Amelia.

Angie Taddei et Joe Demikeli se sont mariés en 2010. (Luis Carlín / File Who.)

«La vérité est que je vais très bien. Si vous aviez fait cet entretien avec moi il y a un an et demi, la réponse serait peut-être la même. Le processus, les avocats, le cabinet … il y a beaucoup de complications qui peuvent vous mettre en colère ou vous battre, mais Dieu merci, nous avons tout fait de manière très civilisée. “

«Nous ne nous battons pas même lorsque nous nous séparons. C’était vraiment une décision très difficile, mais nous étions tous les deux sûrs que c’était la bonne décision et maintenant que le temps est passé, rétrospectivement, nous sommes tout à fait d’accord que c’était ce que nous devions faire pour le bien de nos relations avec les amis et le relation avec les enfants. On s’entend super bien, on se voit beaucoup, on compte beaucoup sur la question des enfants et on est heureux que chacun de nous réussisse bien dans sa carrière », nous a-t-il confié en exclusivité Joe Demikeli.

Le chanteur dit son divorce de Angie Taddei Il lui a laissé deux leçons: apprendre à apprécier le temps avec ses enfants et être honnête avec lui-même.

Les garçons de Madison avec les filles de JNS. (Instagram / Angie Taddei.)

«Il est important d’être honnête et de réfléchir aux raisons pour lesquelles la relation ne fonctionne pas pour résoudre le problème; le faire à temps rend la relation saine. “

«Le divorce vous donne l’impression que c’est parce que lorsque vos enfants vivent dans votre maison, vous tenez pour acquis qu’ils sont là. Dans mon cas, que les enfants vivent avec Angie, à chaque fois que j’ai la chance de les voir, je dis: «comme ça peut être bon» parce que peut-être, si je vivais avec eux, je dirais: «comme paresseux de sortir maintenant. Maintenant j’apprécie beaucoup plus chaque moment que je passe avec eux et même un voyage au cinéma est bien plus spécial ».