C’est ainsi que Kim Kardashian, grâce à Paris Hilton, est devenue célèbre | .

L’une des célébrités les plus célèbres non seulement aux États-Unis mais aussi dans une grande partie du monde est Km Kardashian, mais c’est grâce à Paris Hilton qu’elle est devenue célèbre.

Vous savez sûrement déjà que Kim Kardashian est l’une des plus grandes célébrités qui tendance non seulement sur les réseaux sociaux mais aussi dans les gros titres des différents médias.

Aujourd’hui, le nom de Kim Kardashian ainsi que celui de sa famille sont parmi les plus connus, non seulement pour le fait d’appartenir à la mondaine mais aussi pour ses célèbres entreprises dont elles deviennent chaque jour encore plus célèbres.

Le simple fait de parler du clan Kardashian Jenner est toujours un sujet assez large, surtout quand on parle de Kim Kardashian, c’est précisément grâce à elle que sa famille a commencé à avoir une grande popularité, c’est grâce à sa série de télé-réalité qu’ils ont commencé à se faire connaître dès leur première saison, les unes après les autres, il y a eu au total 19 saisons, qui ont commencé le 14 octobre 2007.

Au cours des années Kim Kardashian et ses sœurs sont devenues de grandes célébrités, femmes d’affaires et stars d’Internet, chacune ayant plus de 100 millions d’abonnés à ce jour, Kim Kardashian compte environ 193 millions d’abonnés sur Instagram uniquement.

Toute cette notoriété de la famille Kardashian Jenner a commencé avec la femme de Kanye West, malgré cela, c’est grâce à Paris Hilton qui a ouvert les portes de la renommée à Kim Kardashian elle-même avant de lancer son programme «suivre les kardashians».

Au cours de la décennie de l’an deux mille, c’était Paris Hilton l’une des plus grandes célébrités de l’émission, non seulement pour le simple fait d’être l’héritière de la chaîne hôtelière Hilton, mais pour certaines polémiques et scandales dans lesquels elle a été impliquée.

À plusieurs reprises, nous l’avons vue apparentée à d’autres personnalités qui étaient toujours à ses côtés, parmi lesquelles Britney Spears, Lindsay Lohan, Nicole Richie, toutes étaient de grandes stars du show business, mais bientôt celle qui serait aujourd’hui une des plus grandes célébrités du pays, la belle Kim Kardashian.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

La belle femme d’affaires et étudiante en droit était non seulement une bonne amie de Paris Hilton mais aussi son employée, elle était en charge de l’image de l’héritière des hôtels Hilton, avec le passage du temps et sa beauté évidente commençait à devenir de plus en plus connu, juste pour le simple fait d’être à côté Paris Hilton.

C’est justement l’amie de Kim Kardashian qui a révolutionné la télévision avec son émission de télé-réalité “La vie simple” à côté de Nicole Richie, mais elle n’a eu que cinq saisons, quand ce programme s’est terminé, celle de “suivre les kardashians” a immédiatement commencé. , bien qu’il soit à noter que peu de temps avant sa première, une vidéo de Kim avait été divulguée alors que son partenaire l’était, c’est ce qui a catapulté sa renommée, mais sans Paris Hilton, elle n’aurait jamais été connue pour vouloir gâcher son image avec dit la fuite de la vidéo.

Il y a ceux qui prétendent que c’était la mère de Kim Kardashian Kris Jenner qui a divulgué ladite vidéo, faisant ainsi commencer à remarquer sa popularité.

Aujourd’hui, les rôles entre les deux divas ont été inversés, la femme de Kanye West est devenue beaucoup plus célèbre que Paris Hilton, qui ne compte que 13 millions 700000 followers, une grande différence entre l’une et l’autre, mais les deux restent de grands amis. , récemment, ils ont été revus ensemble, après un certain temps, ils ont décidé de s’éloigner l’un de l’autre.

Lire aussi: L’ex-amie de Kim Kardashian révèle tous les secrets de la famille