C’était le mélodrame rappelé de 2010 »,Triomphe de l’amour“, où l’actrice Livia Brito est devenue célèbre en jouant” Fernanda Sandoval “, un personnage avec lequel elle a fait ses débuts dans sa carrière artistique et c’est ainsi qu’elle a volé de nombreux cœurs.

Le bel artiste Livia Brito Pestana Ce fut un grand succès lors de sa première apparition sur le petit écran, avec l’une des histoires qui a enregistré un large public, le mélodrame a été produit par Salvador Mejía, étant la deuxième adaptation du roman de 1985 Crystal.

À l’époque, Livia brito Elle est récemment sortie du CEA où elle est entrée pour se spécialiser dans une carrière d’actrice et était le roman avec Victoria Ruffo, Maite Perroni, William Levy, Osvaldo Ríos, Diego Olivera et Daniela Romo, des personnages avec lesquels elle a partagé des scènes du feuilleton mexicain populaire.

Vous souvenez-vous de “Fernanda Sandoval” le rôle de Livia Brito?

A travers son personnage, l’histrionique cubain a pu découvrir les compétences qu’il possédait pour agir en donnant vie au capricieux, “Fernanda”, était la fille de Victoria et Osvaldo, et demi-sœur de Max, fils que son père (Osvaldo Sandoval) a procréé avant d’épouser sa mère , Victoria, Sandoval (Victoria Ruffo) avec qui elle a une bonne relation, cependant, elle chercherait à attirer l’attention de ses parents.

Tout au long de l’histoire, il est démontré que son comportement rebelle l’aveugle également pour choisir ses entreprises, Fernanda sort avec Federico mais à un moment donné, Cruz et Fabián se croisent avec elle, et à un moment donné, elle sera obligée de décider un des deux.

C’est à un moment donné que les rêves de Fernanda commencent à signaler la personne qui est présente dans son subconscient, bien qu’à un moment donné, elle refuse de l’accepter.

L’une des scènes qui apparaissent dans le roman dépeint précisément ce moment où “Fernanda” rêve d’une rencontre amoureuse avec Cruz, qu’elle appelle “petit jardinier”, et finit par lui donner un baiser après une sérénade.

Cependant, la jeune femme découvre qu’elle ne s’est réveillée que d’un rêve et que cela ne s’est pas vraiment produit et court même ouvrir la fenêtre pour confirmer que ce n’était pas vrai.

Déçue, elle retourne au lit, et reste nostalgique en pensant à ce qui s’est passé, c’est peut-être le moment où elle découvre enfin qu’elle tombe amoureuse de ce personnage, Cruz Robles Martínez, joué par l’acteur et chanteur, Pablo Montero

Cela n’arrive pas, jusqu’à ce qu’un malheur l’amène à toucher le fond, à cause de l’accident de voiture, Fernanda est paralysée dans ses jambes et ce sont ces moments difficiles qui la conduisent à mûrir et à tout comprendre.

Controverses dans sa carrière

À ce jour, la star de 34 ans a fait diverses apparitions au théâtre, au cinéma et à la télévision. Au petit écran, ses projets les plus mémorables sont “La Piloto” et “Médicos: Línea de vida”.

Actuellement, elle se concentre principalement sur ses réseaux sociaux après une interruption de sa carrière en raison d’une série de scandales qui l’ont légalement impliquée après avoir attaqué un photographe, Ernesto Zepeda, sur les plages de Cancun en juillet dernier.

La controverse sur les faits a fait échouer certains des projets de la belle histrionique et sa participation a été définitivement annulée.

Actuellement, il n’y a pas eu d’arrangement entre les deux parties, ont déclaré les paparazzi ces derniers jours, tandis que la célèbre s’est tournée vers sa nouvelle facette d’influenceuse et ajoute de plus en plus d’adeptes à ceux qui montrent leur grande beauté et fiers de la silhouette marquée. vous avez lutté pendant ce temps.

En attendant la meilleure opportunité pour pouvoir retourner travailler sur scène et continuer à ravir son public fidèle, jusqu’à présent, Brito n’a pas révélé s’il avait déjà des projets à l’horizon pour un éventuel retour à l’écran, sûrement ses fans espèrent que ce sera très bientôt. Pensez-vous que vous verriez ce roman où Livia Brito joue à nouveau?