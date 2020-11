Concernant le contact qu’ils ont eu avec Collado depuis, Leticia Calderon a confirmé qu’il existe, bien qu’il soit sporadique, car il n’est pas si facile de le réaliser en raison des conditions juridiques de l’avocat.

Leticia Calderón avec ses enfants Carlo et Luciano Collado, lors du voyage qui leur a permis de procéder à l’arrestation de Juan. (Instagram / Leticia Calderón)

“Ils ont déjà parlé avec lui; ils ont parlé deux ou trois fois, un peu plus. Ils ne parlent pas très souvent parce que je comprends aussi que ce n’est pas si facile. Avant il avait un téléphone à proximité, mais ils l’ont emporté”, a-t-il expliqué. Calderon.

En soi, la relation de Juan et les enfants qu’il a eu avec Leticia Cela n’a jamais été simple, d’autant plus qu’ils n’ont pas grandi avec et en général, dans leur vie, ils l’ont vu à quelques reprises. L’actrice se souvient que lorsque ses enfants étaient enfants, ils l’ont interrogée: «Pourquoi mon père n’est-il pas là, pourquoi ne veut-il pas nous voir, pourquoi ne nous emmène-t-il pas en vacances ou pourquoi mon père nous ment-il?

“Quand Juan J’irais pour eux, je dirais par exemple: «Je te parlerai demain, je viendrai demain», et je disais: «Ne leur dis pas ça, je sais que tu ne viendras pas». Non! Cela leur fait mal parce que mes enfants étaient déjà baignés et soignés parce qu’ils attendaient leur père, et le père arriverait quatre mois plus tard ou six mois plus tard et à ce jour, il continue de faire ces erreurs. “

Leticia Calderón a fêté Noël avec ses enfants, Emiliano et Carlo (Instragram)

Il révèle même, Carlo est venu à la haine Juan Collado, sentiment qui devait être traité avec l’aide d’un psychologue.

“CarloDès son plus jeune âge, il a pris la position de la haine. Et bien sûr, c’est naturel. C’est la première fois que je le dis. Je n’aimais pas cette partie, je n’avais pas l’impression que c’était juste. Autant je lui ai dit: «Ton père t’aime», (il a répondu) «Comment m’aime-t-il? Le psychologue m’a dit qu’il fallait faire comprendre à l’enfant que son père l’aimait à sa manière », a-t-il conclu. Leticia.

#YoMeQuedoEnCasa: Téléchargez gratuitement le magazine numérique de novembre (cliquez sur l’image)