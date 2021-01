Flor Silvestre, la veuve d’Antonio Aguilar, est décédée le 25 novembre à l’âge de 90 ans. Guillermina Jiménez Chabolla, artistiquement connue sous le nom de Flor Silvestre, a eu une carrière de plus de 70 ans dans la musique, le cinéma, la radio, la télévision et le théâtre. Il appartenait à ce qu’on appelle l’âge d’or du cinéma mexicain. Elle a également été l’une des interprètes féminines les plus emblématiques de la musique mexicaine, dans les genres ranchero, boléro et huapango, avec plus de 300 enregistrements dans sa carrière.

Flor Silvestre et Pepe Aguilar (Instagram / pepeaguilar)

Pepe Aguilar, sa fille Ángela et le reste de leur famille ont renvoyé Flor Silvestre, matriarche de la dynastie Aguilar, avec style. Accompagnée d’un groupe et de mariachi, la famille de Doña Flor a organisé une masse corporelle avant de l’emmener à son dernier lieu de repos, où elle repose désormais avec l’amour de sa vie, Don Antonio Aguilar.

Avant de dire au revoir à l’interprète, Pepe et Angela Aguilar lui ont adressé des mots d’adieu émotionnels via leurs réseaux sociaux. La jeune chanteuse a partagé sur son profil Instagram un poème dédié à sa grand-mère, des vers qu’elle accompagnait d’une photographie dans laquelle elle apparaît avec Flor Silvestre sur l’une des fois où ils ont chanté ensemble.

#YoMeQuedoEnCasa: Téléchargez gratuitement le magazine numérique de janvier (cliquez sur l’image)