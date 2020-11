C’est ainsi que Livia Brito garde son abdomen d’acier | .

La belle actrice Livia brito A travers son compte Instagram officiel elle a donné quelques astuces pour pouvoir avoir un abdomen aussi parfait que le sien, donc si vous voulez améliorer votre silhouette, n’hésitez pas à suivre ses pas pour l’avoir.

Livia Brito pourrait facilement jouer à Wonder Woman, car elle a déjà un abdomen en acier qui est admiré par des millions de personnes, car elle maintient une bonne routine d’exercice qui fait partie de son mode de vie sain.

Sans aucun doute la persévérance et ne pas manquer le entraînement sont quelques-unes des astuces que le comportement sain de la célèbre actrice explique. En plus d’être adepte d’une très bonne alimentation, comme le complément parfait pour se sentir bien et avoir l’air parfait.

Cependant, si vous voulez en savoir plus sur la façon d’atteindre ces abdos admirés, voici les clés:

Pour elle, le meilleur exercice est crossfitEh bien, elle est fan de cette discipline, comme elle le montre sur son compte Instagram officiel et maintient une routine d’exercice constante, c’est ce qui a permis à l’actrice de montrer et d’éblouir ses followers avec son abdomen tonique.

Et si vous n’avez pas encore décidé d’essayer les avantages de cette discipline, nous vous laissons trois exercices de Crossfit clés pour que vous essayiez de voir comment ils vous aident à avoir un abdomen ferme et marqué.

Des pompes

Après un bref échauffement, il est conseillé de commencer par quelques pompes qui vous aideront à renforcer votre abdomen, vos jambes et vos fesses.

Ce que vous devez faire est de placer vos mains écartées sur le sol et de mettre vos pieds à hauteur d’épaule, en gardant votre corps complètement étendu, en position de planche.

Essayez de vous abaisser en pliant les coudes jusqu’à ce que votre poitrine touche le sol, puis revenez à la position de départ.

Squats

Cet exercice est l’un des plus connus et ne devrait pas manquer dans votre routine, car en plus de vous aider à tonifier vos jambes, ils aident également à remettre en forme votre abdomen, vos fessiers et vos quadriceps.

Cet exercice consiste à étendre les mains vers l’avant et à abaisser les hanches en dessous des genoux, ce qui permet de s’asseoir sur une chaise.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Sit ups

Vous effectuerez les abdominaux connus, en plaçant vos mains derrière votre tête et en soulevant votre torse à genoux, il est important que vous preniez le temps de faire les répétitions correspondantes.

Commencez par 3 séries de 10 répétitions et augmentez à mesure que vos muscles deviennent plus forts et vous remarquerez certainement les changements en un rien de temps.

C’est ainsi que l’actrice Livia brito il maintient sa silhouette de rêve, qu’il partage chaque jour, puisque ces exercices ne sont que quelques-uns des nombreux exercices qu’il effectue.

Livia Brito Pestana s’est fait connaître grâce à son rôle de Fernanda Sandoval dans la telenovela mexicaine “Triunfo del amor”, qui a remporté son premier prix d’actrice de jeunesse. Cela lui a ouvert les portes pour jouer plus de rôles dans sa carrière d’actrice, et elle est également connue pour jouer Yolanda Cadena dans «Le pilote».

Il a étudié au CEA et après avoir obtenu son diplôme, il a eu l’opportunité de commencer sa participation à des feuilletons mexicains. En 2010, il a participé à son premier roman, “Triunfo del amor”, du producteur Salvador Mejía.

Les derniers mois malheureusement Livia brito Cela a été quelque peu orageux pour l’actrice, car elle était la protagoniste d’un énorme scandale où, malheureusement, cela lui a coûté une partie de sa carrière d’actrice au Mexique, après avoir été bannie et avoir gagné la haine de millions de personnes.

Cela peut vous intéresser: ils assurent que Livia Brito pourrait bientôt aller en prison