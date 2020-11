C’est ainsi que Margot Robbie est devenue l’une des meilleures actrices | Réforme

Sans aucun doute Margot Robbie C’est la fille qu’il ne faut pas perdre de vue au cours de cette décennie plus que cette fois, car elle est devenue une icône de style et l’une des actrices les plus recherchées de tout Hollywood, car les projets abondent.

Margot Robbie est née le 2 juillet 1990 à Dalby, en Australie et est la fille de parents nord-américains, ce qui est très curieux, c’est que dès son plus jeune âge, elle savait qu’elle voulait être actrice, elle a donc participé à plusieurs publicités et à la série australienne “Neighbours” pour plus tard déménager à Melbourne, Londres pour continuer à poursuivre son grand rêve d’atteindre le grand écran, cependant, cela a pris quelques années.

La carrière de Margot Robbie dans le monde incroyable d’Hollywood a commencé à la télévision dans la mini-série ABC “Pan Am” aux côtés de Christina Ricci, cependant, ses débuts au cinéma sont venus dans la comédie romantique “About time” avec également Rachel McAdams.

Cette même année, elle a réalisé son boom avec le film “Le loup de Wall Street” réalisé par Martin Scorsese et comme prévu, à partir de ce moment, elle est devenue une it girl dans les théâtres qui valait la peine de rester sur le radar.

Au cours des années suivantes, Margot Robbie a été en charge de se faire un nom dans le cinéma hollywoodien à travers plusieurs productions commerciales comme “The Big Short” en 2015 ou “The Legend of Tarzan” en 2016.

Cependant, l’actrice australienne Margot Robbie a de nouveau connu un nouveau battage médiatique avec Harley Quinn en s’aventurant dans l’univers DC dans le film de 2016 “Suicide Squad”.

C’est ainsi que Margot Robbie a frappé les tapis rouges lors de la saison des récompenses 2018 grâce au film “Tonya”, où elle incarnait la véritable histoire de la patineuse Tonya Harding et le scandale médiatique dans lequel elle a joué lors des Jeux olympiques d’hiver en 1994 et sa performance lui a valu de nombreuses nominations dans la catégorie «Meilleure actrice».

Après avoir joué dans plusieurs films à succès, cette année 2020 est l’année où nous entendons le nom de Margot Robbie partout.

Et en fait j’ai participé au film “Il était une fois à Hollywood” en jouant Sharon Tate aux côtés de Brad Pitt et Leonardo DiCaprio.

À sa liste de réalisations, nous devons également ajouter “Bombshell”, avec Nicole Kidman et Charlize Theron, et comme prévu, les deux films ont donné les nominations de célébrités pour des prix tels que les Golden Globes 2020 et les BAFTA Awards 2020.

Maintenant, l’avenir semble vraiment bon pour Robbie, puisqu’ils attendent plusieurs films mettant en vedette la belle actrice, dont le plus attendu est “Pirates des Caraïbes” avec son reebot.

De plus, le talent du grand écran de Margot Robbie a réussi à attirer l’attention de l’une des plus grandes marques de mode au monde, Channel.

Et en fait, l’année dernière, elle est devenue ambassadrice officielle de son parfum Gabrielle, avec des publicités qui lui donnaient un air éthéré et rayonnant.

Et comme si cela ne suffisait pas, depuis plusieurs années, elle est devenue l’un des tapis rouges les plus attendus, puisqu’elle est l’une de ces célébrités qui a toujours l’air vraiment impeccable et belle à chaque apparence avec des tenues innovantes et élégantes.

Avec seulement 30 ans, Margot Robbie a eu l’occasion de collaborer avec de grandes célébrités hollywoodiennes, dont Leonardo DiCaprio, avec qui, comme mentionné ci-dessus, a partagé les crédits du film qui rendraient l’actrice plus célèbre et avec lequel elle serait connue pour être extrêmement coquette et captivante, “The Le loup de Wall Street “.

