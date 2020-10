C’est ainsi que Maribel Guardia parvient à rester jeune | Réforme

Actrice costaricaine Garde Maribel a révélé la formule secrète de la «jeunesse éternelle» qui l’accompagne toujours et vous voudrez certainement savoir ce qu’elle fait car à son âge elle est toujours l’une des plus belles femmes du Mexique.

Il ne fait aucun doute que Maribel Guardia continue d’être l’une des plus belles femmes du monde du divertissement et à 61 ans, elle est mieux préservée que quiconque en 20 ans.

Après tant de doutes, l’actrice, chanteuse et présentatrice a partagé certains de ses secrets de beauté pour paraître si jeune, belle et rayonnante.

Jour après jour, la belle actrice a surpris tous ses followers avec sa silhouette enviable et parfaite qu’elle maintient à son âge et a également montré qu’il n’y a pas d’âge pour prendre soin du corps et bien sûr le garder en bonne santé.

Garde Maribel Il se souvient de l’importance de la jeunesse et de la santé dans chacune des publications qu’il partage sur ses réseaux sociaux, où au-delà de montrer ses jambes toniques et sensuelles et son abdomen d’acier, il apprécie toujours l’amour de ses followers.

La chanteuse aussi, à chaque fois qu’elle partage une publication, allume les réseaux sociaux avec sa lumière, car c’est une femme qui brille d’énergie et de vitalité à tout moment et malgré le fait qu’elle ait déjà atteint la sixième étape, Maribel n’hésite pas à partager une partie de ses secrets à garder en forme, avec un corps spectaculaire et un visage soigné.

Une fois, Maribel Je révèle que pour prendre soin de son visage et le garder toujours jeune et éclatant chaque nuit, elle se démaquille et laisse sa peau propre pour qu’elle respire mieux, en plus de se protéger du soleil, car elle assure qu’elle est l’une des causes du vieillissement prématuré.

Alors, quand elle sort pour prendre un bain de soleil, elle porte des lunettes noires et applique beaucoup de crème solaire et en fait, dans une interview, elle a été interrogée sur les routines qu’elle fait pour garder son corps en forme.

Je prends grand soin du soleil, car le soleil vieillit prématurément », a déclaré le Costaricien.

Et à cette occasion Garde Maribel J’avoue que ce n’est un secret pour personne qu’il continue à entretenir une éternelle jeunesse, puisque son corps l’a gardé ainsi simplement par l’exercice et le régime alimentaire, et il ne s’est jamais permis de prendre du poids.

Cependant, pour obtenir un abdomen plat et carré, l’actrice a assuré que pour le garder ainsi, elle effectue constamment une routine abdominale.

De plus, il exerce ses fesses et ses jambes à travers des routines accroupies, car il s’assure que ce sont les premières parties du corps à tomber alors essayez de toujours les garder fermes.

Pour terminer, Garde Maribel Il a partagé qu’il complète ces séances d’entraînement avec 7 minutes d’exercices aérobiques et de mise en charge intenses visant à renforcer les muscles.

En ce qui concerne ses beaux cheveux noirs longs et soyeux, elle a également donné quelques conseils assez simples à suivre.

Avant de m’endormir, je mets de l’huile sur mes cheveux, cela peut être de l’huile d’olive même si ça sent la laitue, donc si vous avez un mari, ne le faites pas. Le lendemain du lavage, il est déjà super hydraté », a déclaré Maribel.

Ainsi, après ces conseils, nous pouvons maintenant comprendre la formule pour atteindre une bonne santé et un excellent corps même au fil des ans.

Et c’est que bien que nous ayons du mal à croire à l’âge du Costa Rica, il est important de souligner que la génétique joue certainement aussi un rôle important, mais nous devons toujours rester en bonne santé et prendre soin de nous-mêmes pour notre propre bien.

