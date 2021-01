C’est ainsi que Rosalía a accueilli la nouvelle année. Magnifique! | .

L’artiste espagnol Rosalia Elle a fait sensation sur le réseau social Instagram en partageant plusieurs photos mettant en valeur sa beauté spectaculaire, car elles montraient comment elle a reçu cette nouvelle année 2021 et laissé derrière elle une année qui lui a été plutôt bonne.

Rosalía a laissé très peu de place à l’imagination après avoir partagé une photo provocante sur son compte Instagram officiel, où elle compte plus de 14 millions d’abonnés.

L’artiste espagnole a posé au bord de la mer, tout en portant une robe transparente qui met en valeur ses attributs physiques.

Sur la première photo, vous pouvez voir que la belle femme elle ne porte pas de soutien-gorge Elle couvre donc ses seins avec ses bras pour éviter la censure d’Instagram, et dans la seconde elle est sur le dos, exposant ses énormes charmes de dos.

La chanteuse de 27 ans a écrit “Happy New Year” et a suscité des réactions sans fin de ses partisans, dont beaucoup ont été surpris et ont loué sa beauté.

Même l’un des membres du clan Kardashian, Kourtney, lui a parlé de sa publication et a écrit “Mon Dieu”, car ils se sont avérés très proches.

Puis, dans une autre publication, l’interprète de “Con Altura” a une fois de plus fait plaisir à ses followers, partageant deux nouvelles photos avec la même tenue et dans lesquelles il est confirmé qu’il n’y a en effet pas de soutien-gorge qui couvre ses charmes avant.

Il est à noter que l’année qui s’est terminée a été sans aucun doute l’une des meilleures pour Rosalia malgré la contingence sanitaire. Bien que, comme beaucoup d’autres artistes, il n’ait pas pu donner de concerts, sa musique a été largement entendue sur les plateformes numériques.

Et c’est qu’après le succès de ‘Con Altura’, où il chante aux côtés du Colombien J Balvin, il a balayé en 2020 des chansons comme ‘TKN’ et ‘Juro que’.

En plus de cela, son nom est apparu sur la liste Billboard des 25 chansons latines les plus importantes de l’année dernière grâce à ‘Dolerme’ et ‘Relationship’, un remix qui comprend également J Balvin, Daddy Yankee, Sech et Farruko.

Enfin, l’Espagnole, qui est également compositrice et comédienne, espère que l’année 2021 lui permettra de continuer à traverser les frontières en faisant connaître sa musique.

Comme prévu, les deux publications ont attiré l’attention de ses followers et jusqu’à présent, l’une d’entre elles a près de 2 millions de likes et d’innombrables commentaires de ses followers et de ses proches.

Rosalía Kardashian “,” Viva cadiii “,” Déesse “,” L’amour impossible de beaucoup “,” Quelqu’un pour m’expliquer ce qui est sur ses pieds “,” Hermosaaaa “, étaient quelques-uns des commentaires.

D’un autre côté, nous pensions que Rosalía ne pouvait plus nous surprendre, cependant, nous venons de découvrir que nous avions très tort.

Pendant toutes ces années, nous avons vérifié que la simplicité n’est pas quelque chose qui définit précisément la chanteuse catalane, mais c’est le goût de prendre des risques et de porter des vêtements très marquants.

C’est pourquoi nous sommes très habitués à la voir avec toutes sortes de tenues, toutes plus puissantes, cependant, la dernière qu’elle a montrée sur Instagram nous a laissé sans voix alors que nous pensions déjà que c’était impossible.

Voilà comment Rosalia Il nous a montré une fois de plus qu’avant, mu3rta aussi simple avec des chaussures que nous ne saurions très bien décrire, mais ce que nous avons clair, c’est qu’elles sont les plus curieuses que nous ayons vues.

En fait, une question que beaucoup se sont posée est de savoir s’il peut bien marcher avec cela sur ses pieds, car ils sont extrêmement rares.

