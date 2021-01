C’est ainsi que Sebastián Yatra recevra 2021 différent! | .

Le chanteur et doubleur Sebastian Yatra a publié sur Instagram une nouvelle vidéo qui a sûrement laissé ses followers plus que surpris, il s’avère qu’il a fait un changement de look avec lequel il semble être une personne complètement différente pour recevoir le 2021Cependant, il n’arrête pas de paraître assez beau.

Sebastián Obando Giraldo mais est internationalement connu comme Sebastian Yatra Il est né le 16 octobre 1994 (il a 26 ans), il est originaire de Medellín, Colombie pour le moment on ne sait pas s’il est dans une relation amoureuse bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles il serait, au début de l’année son relation avec la chanteuse argentine Tini Stoessel.

Des millions d’internautes ont été surpris par la nouvelle car les deux semblaient être le couple parfait, cependant lorsque la pandémie a commencé peu de temps après que tout a changé, malheureusement le couple n’a pas pu avec la distance et a mis fin à leur relation qui a duré un an.

Chacune des jeunes célébrités ne semblait à aucun moment déprimée, c’est pourquoi elles ont partagé sur leurs réseaux sociaux, au contraire on les a vues assez actives et concentrées sur leur musique.

Peu à peu, ses millions de followers en arrivaient à l’idée qu’ils ne les reverraient plus ensemble malgré le fait que beaucoup l’attendaient, au moment de leur séparation certains internautes ont commencé à répandre des rumeurs sur la «cause» de leur rupture Le nom de la chanteuse mexicaine Danna Paola a été beaucoup mentionné, mais il a toujours mentionné qu’ils n’étaient que des amis et des collaborateurs car ils ont sorti un single ensemble “No bailes sola” qui est rapidement devenu un succès.

Aujourd’hui Sebastian Yatra Cela a l’air totalement différent de ce que c’était au début de l’année, il se peut que vous souhaitiez recevoir la nouvelle année ressemblant à quelqu’un d’autre ou simplement pour le plaisir de changer d’apparence, ce qui bien que ce soit quelque chose de simple chez les hommes, un grand changement est perceptible et c’est que le chanteur Colombien a décidé de retirer sa barbe.

Bien qu’il semble que ce ne soit pas un gros problème, il y a ceux qui affirment que la barbe chez les hommes est comme le maquillage chez les femmes, dans leur cas, en la retirant, ils enlèvent également plusieurs années et ont l’air totalement différent de la façon dont nous sommes habitués à les voir.

Sebastian Yatra l’interprète de “Traicionera” a plus de quatre mille commentaires parmi lesquels il y a ceux qui le critiquent et mentionnent qu’il n’aurait pas dû le faire puisqu’il a l’air beaucoup mieux avec une barbe, l’une des personnalités qui lui a écrit quelque chose de similaire était “Juanpa Zurita”, bien que ses admirateurs les plus ardents l’assurent qu’il est le meilleur.

Le chanteur n’a rien écrit dans sa description, il n’a utilisé que des emojis qui simulaient être assez chaud, quelque chose de bizarre car c’est l’hiver, peut-être qu’il faisait de l’exercice, la vidéo est sur le point d’atteindre un million 400000 reproductions bien qu’elle ne dure que quelques-uns secondes pour ses fans et amis est quelque chose de vraiment choquant.

Yatra avec 10 ans de moins “,” Disney a raté un prince “,” il a l’air plus jeune comme ça mais il adorait ta barbe “,” Mais tout va bien sur toi “, ont écrit certains internautes.

Pour Sebastian Yatra Cette année a été assez productive malgré une pandémie, il n’a cessé de travailler à aucun moment, il a eu de grandes réalisations et malgré tout il a également eu l’occasion de voyager et de faire de nouvelles collaborations, nous espérons que d’ici 2021 il continuera à nous surprendre comme jusqu’à moment qu’il a.

Quelle façon de commencer l’année en regardant un peu différent mais étant la même personne à l’intérieur, nous espérons que le chanteur passera le meilleur moment et aura nouvel An.

