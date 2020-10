Parmi les commentaires générés par les adieux de Veronica Castro, il y en a dans lesquels les fans présentent leurs condoléances à l’actrice, mais il y en a d’autres qui demandent pourquoi ils ont arrêté de parler si longtemps.

Pourquoi Alfredo Palacios et Verónica Castro ont-ils arrêté de parler?

Dans les années 1980 et 1990, l’une des amitiés les plus fortes de la série était celle de Veronica Castro Oui Alfredo Palacios, qui a non seulement eu une collaboration réussie au niveau professionnel, mais la relation s’est transcendée personnellement et est devenue amie: le styliste décédé avec Olga Breeskin ils étaient les parrains du baptême de Cristian Castro, qui a d’ailleurs reçu la Sainte-Cène à l’âge de 6 ans.

D’une manière ou d’une autre, et selon ce qu’il a dit Alfred dans une interview avec Ventaneando en 2018, c’est lui qui Christian il avait recours en cas de besoin, en particulier financièrement, quand il avait besoin d’un «morceau de laine» pour inviter une fille à sortir.

«Il était mignon quand il était jeune; depuis qu’il a commencé à gagner de l’argent, il s’est éloigné. Avant, il me disait: «Hé parrain, j’ai besoin de laine»; c’était vraiment un gamin, encore. Quand il a commencé à être célèbre, nous avons pris notre retraite. Il m’a dit: “Parrain, donne-moi de la laine parce que je vais avec une fille”; alors il m’a dit “, il a ensuite dit Alfredo Palacios.

Le baptême de Cristian Castro. (Twitter / @ Vrocastrofans1)

Le temps passa donc. Il lui a peigné les cheveux et s’est maquillée pour les talk-shows de l’actrice comme Mala noche no ou La Movida ou pour ses présentations en tant que chanteuse et animatrice d’événements. Mais le 14 février 2010 (selon le chroniqueur Alex Kaffie ) quelque chose a changé entre eux. Du jour au lendemain, ils ont cessé de parler, ce qui a généré plusieurs inconnues.

Alfredo Palacios a donné plusieurs versions à ce sujet. Tout d’abord, il a expliqué qu’il avait fait un commentaire sur la vie privée de l’actrice qui la dérangeait au point qu’elle a retiré son discours.

«Elle m’a été très ingrate après avoir été sa meilleure amie; m’a tourné le dos. Elle s’est énervée parce qu’à un moment donné j’ai fait une déclaration à un média et elle ne lui a jamais pardonné cela », a-t-elle révélé lors de la fête du 21e anniversaire de son programme Santé et Beauté.