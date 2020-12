C’est ainsi qu’Elvis Presley a rencontré, “Nous sommes petits amis” d’Armando Manzanero | .

Le talent du compositeur Armando Manzanero a transcendé les frontières, c’était notamment l’un de ses plus grands succès, “Somos novios”, qui atteindra les oreilles de Elvis Presley, qui en l’entendant a demandé à l’interpréter.

Le célèbre compositeur Armando Manzanero a composé les paroles de “l’une des chansons les plus importantes de sa carrière”, comme il le soulignait lui-même, “Somos novios” de 1968.

Son succès était si grand que “Roi“, Elvis Presley, est devenu fou après l’avoir écouté et a cherché un moyen de l’interpréter, c’est ainsi qu’il a popularisé cette chanson en 1973, se faisant connaître sous le titre de” It’s Impossible “(C’est impossible).

C’est ce même compositeur, Wayne, qui a collaboré à presque tous les films du “King”, et c’est lors d’un de ses voyages en Espagne qu’il a entendu la chanson pour la première fois et l’impact a été si grand qu’à son arrivée aux États-Unis, elle a été montrée. Presley, décrivent-ils.

Selon les versions, les paroles de “Nous sommes fiancés“a inspiré Wayne à composer une histoire d’amour car” It’s Impossible “n’est pas une traduction de l’original, Syd Wayne a créé un thème avec des paroles différentes, mais a essayé d’imprimer le sentiment d’une histoire d’amour très forte.

Même après cela, des rumeurs ont surgi sur la question de savoir s’il s’agissait d’un cas de «plagiat», et de prétendus différends sur les «redevances» de la chanson, qui n’ont apparemment pas été déclarées comme telles puisque les paroles composées par Wayne sont différentes de l’original.

Même avec cela, cela n’a pas empêché Armando Manzanero lui-même d’être très fier qu’un artiste de la stature d’Elvis Presley, une référence du rock aux États-Unis et dans le monde, interprète une chanson inspirée de l’un de ses plus précieux trésors.

Même Manzanero lui-même aurait précisé à plus d’une occasion qu’il avait reçu une avance pour les droits de la chanson et qu’il y avait eu des accords bénéfiques entre les deux, comme le décrit le site El País.

De même, ils révèlent que c’est le fils du compositeur mexicain, Juan Pablo Manzanero, qui chérit désormais l’un des atouts les plus précieux de son père, un album original en acétate qui conserve l’enregistrement d’Elvis avec le thème “C’est impossible».

Apparemment, l’histoire des deux n’a pas dépassé Elvis Presley connaissant l’une des plus grandes paroles de l’artiste mexicain, originaire de Mérida, au Yucatán, Armando Manzanero a écrit 400 chansons, “Somos novios” et bien d’autres interprétées par divers voix tout au long de sa carrière de 70 ans.

Le même compositeur yucatèque a rappelé à une occasion avoir rencontré la star du “Rock and Roll” lors d’un spectacle à Las Vegas auquel il avait assisté, mais leur rencontre ne s’est pas déroulée au-delà de là, c’est là qu’il a eu l’occasion d’écouter sa chanson.

Je n’ai pas eu de relation et n’ai pas eu le plaisir de le rencontrer Je l’ai vu jouer une fois à Las Vegas et je pense que j’ai encore le goût agréable de la qualité de son jeu et quand il enregistre «We Are Boyfriends» pour moi, c’est l’un des plus beaux souvenirs de ma vie.