C’est ainsi qu’ils ont rencontré, Gal Gadot, son mari et leur tendre histoire d’amour | INSTAGRAM

La belle et talentueuse Gal Gadot, connue dans le monde entier pour jouer à Wonder Woman, comme tout le monde, a une vie normale, loin des projecteurs et des plateaux d’enregistrement, même si elle n’est pas très ouverte sur sa vie privée, de toute façon, les fans veulent absolument connaître tous les détails de sa vie et sont prêts à s’enquérir.

C’est pour cette raison que l’on sait que la Libanaise à succès a une belle famille qu’elle aime intensément, c’est comme ça, et bien sûr parce bonne épouse et compagne, elle emmène son amant vers ses tapis rouges et toutes sortes d’événements importants, nous rencontrons l’aimé du public (et de Gal Gadot) Jaron Varsano et nous vous le présenterons ci-dessous.

Gal et Jaron se sont rencontrés en 2006 et il était vraiment peu de temps pour le couple de se marier, curieusement, ils étaient dans un retraite spirituelle quand cela s’est produit, au milieu du désert quand elle avait 21 ans et lui 31 ans.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Goodbye Wonder Woman? Gal Gadot et Chris Pine ensemble dans Star Wars

Plus tard, après près de deux ans de cour heureuse, ils ont choisi 2008 pour contracter mariage Malgré le fait que l’ancienne reine de beauté était encore très jeune, Gal a déclaré plus tard que leur relation s’était rapidement officialisée, car à leur deuxième rendez-vous, ils parlaient tous les deux sérieusement de leur avenir.

Quand la belle Gal a été interrogée sur le moment où elle a rencontré qui allait devenir son partenaire de vie, elle a mentionné ce qui suit: «Je pense (je savais que c’était lui), mais il était trop jeune pour le comprendre», étant C’est un exemple clair que ni lui ni le célèbre créateur de divertissement n’ont eu tort de rejoindre leur vie.

En novembre 2011, ils ont eu leur première fille, Alma, et il y a quelques années, ils ont également accueilli leur deuxième petite fille, Maya, alors leur histoire de tourtereaux sur les réseaux sociaux est aussi une bonne preuve de l’affection qu’ils ont l’un pour l’autre.

Mais vraiment, on sait très peu de choses sur Varsano, loin d’accompagner le nom de sa femme dans les reportages et interviews, en fait, seules trois sont les sources qui donnent un profil superficiel de sa biographie: la vente d’un hôtel, son Facebook et Gadot elle-même.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il s’avère que Varsano est un homme d’affaires qui, avec son frère Guy, gère un promoteur immobilier en Israël, a tous deux réformé une propriété pour créer un hôtel à Neve Tzedek, l’un des quartiers historiques de Tel Aviv qui depuis les années 80 a évolué pour devenir dans l’un des domaines de la mode les plus chers du pays mentionné.

Nous savons que Jaron a étudié à l’International School d’Amsterdam, la ville où il est né, et au New York Institute of Technology.

Ses publications, dont beaucoup sont publiques, vont des photos de son mariage avec Gadot aux vidéos de l’anniversaire d’Alma ou aux instantanés des deux chiens du couple: M. Henri, qu’ils ont perdu en 2012; et Lola, qui fait partie de la famille depuis 2016.

“C’est un mari incroyable, très pro-femme”, a déclaré Gadot dans une interview, alors que l’on savait déjà que l’actrice jouerait Wonder Woman pour Warner Bros. Varsano, avec sa fille Alma, a accompagné Gadot dans de nombreux les tournages et les premières de ses films.

De même, avec la saga Fast & Furious, ils ont visité Tenerife ou Rio de Janeiro et Varsano a toujours montré l’enthousiasme de quiconque fait face à un saut vers une renommée aussi radicale que celle de sa femme.