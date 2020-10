C’est ainsi qu’Irina Baeva a conquis Gabriel Soto malgré Geraldine Bazán | Instagram

Géraldine Bazán Elle est l’ex-épouse de l’acteur Gabriel Soto, mère de ses deux filles, dont il s’est séparé pour continuer une relation avec l’actrice Irina Baeva, qui vérifie chaque jour les raisons pour lesquelles elle a réussi à gagner le cœur de l’acteur.

L’actrice russe Irina Baeva et la mexicaine Géraldine Bazán Ce sont deux femmes qui ont traversé la vie de l’acteur de feuilleton, la première des deux également d’une grande beauté, l’une des choses qui attirerait sans aucun doute l’acteur du petit écran.

Désormais, l’histrionique, qui a déménagé à New York pendant quelques jours pour poursuivre sa formation artistique et maîtriser la langue anglaise, n’a cessé de partager l’expérience avec ses fans qui font également partie de leurs activités quotidiennes sur leurs réseaux sociaux.

La muse actuelle de Gabriel Soto Il partage son temps entre plusieurs de ses activités pour exercer et maintenir les courbes avec lesquelles il parviendrait à conquérir l’acteur.

La beauté de la star russe s’est démarquée à travers les écrans mexicains et récemment une photographie a encore plus mis en valeur sa grande beauté.

Il est à noter qu’Irina et Geraldine sont toutes deux fans de capturer des moments sur la plage et que la beauté des deux est indéniable.

De son côté, Géraldine profite de chaque instant pour montrer qu’être mère n’a rien enlevé, mais bien au contraire, elle est plus belle que jamais et pose avec ses filles, qui ont elles aussi hérité de leur beauté de leurs parents. Un charme naturel en eux!

De son côté, Irina Baeva tente de ne pas être en reste et montre aussi que sa présence en bord de mer permet aussi de mettre en valeur le meilleur d’elle-même, à commencer par ses yeux qui partagent la même couleur, un bleu de calme apparent, en plus de toujours trouver les vêtements qui mettent le plus en valeur vos belles caractéristiques.

Tombez amoureux sur la plage.

Sur une photo récente, on peut voir que l’histrionique aux yeux bleus a partagé une photo dans laquelle elle profite simplement de l’un de ses endroits préférés: La Playa

Pour l’occasion, elle porte une robe d’été flirty avec des ouvertures sur les côtés avec un motif animalier, qui met en valeur sa couleur de teint.

L’actrice de “Je plaide coupable”, “L’amour est venu”, la passion et le pouvoir “pour évoquer certains des mélodrames auxquels elle a participé, portait son maillot de plage blanc qui ressortait de dessous sa robe.

Il est à noter qu’en plus de montrer ce qu’il aime le plus dans sa silhouette, comme l’abdomen, qu’il a révélé à plusieurs reprises avec quelques tenues sur son Instagram, il a également capté toute l’attention avec ses belles jambes toniques, bien que ce ne soit pas le cas. Ils dépasseraient ceux de Geraldine Bazán elle-même, selon certains médias.

Cependant, en plus d’être belle, avec un look enviable, une figure frappante, l’actrice est une femme qui s’est montrée très décisive et a du mal à réaliser ses rêves, ce qui est peut-être une raison de plus pour laquelle Gabriel Soto est à côté d’elle.

Un des nombreux souvenirs du paradis des Caraïbes. # Cancun50 #plage # Caraïbes #alors. C’était le message avec lequel la publication acclamée a accompagné.

Par conséquent, l’acteur a également décidé de soutenir sa belle petite amie à tous points de vue qui, au milieu de la nouvelle qu’il a partagée il y a quelques semaines sur son séjour à New York, a laissé place à des rumeurs qui, entre autres, indiquaient que “leur relation aurait fini “, puisque” la distance ne serait pas un bon allié pour les deux “parmi bien d’autres commentaires.

Mais la réalité est que l’acteur soutient plus que jamais les pas de sa belle petite amie ou de celle que la distance a séparée et l’amour entre eux est toujours plus fort que jamais, comme le révèle.