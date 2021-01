C’est ainsi qu’une véritable purge s’est produite dans le pays le plus riche | Instagram

Le monde est toujours à l’envers et beaucoup ont commencé à se souvenir de certains événements similaires à la célèbre saga de La purge, comme cela s’est produit dans l’un des pays les plus riches du monde et il est possible qu’après avoir vu The Purge, vous ayez imaginé ce que vous feriez dans une situation similaire, cependant, aux États-Unis, il y avait une ville qui l’a vécu de première main .

La vérité est que beaucoup d’entre nous pensent que l’intrigue de la série de films sur la purge resterait là-dedans, un film.

Cependant, la réalité a dépassé la fiction et dans certaines villes de États Unis, depuis une nuit entière, des gens sont descendus dans la rue avec des armes à feu et d’autres objets avec l’intention de commettre un crime ou du moins c’est ce qu’ils ont dit.

Cet événement s’est produit dans la ville de Louisville, Kentucky, où en 2014 des photos annonçant une purge dans la ville ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Un simple raisonnement commun pourrait être d’exclure ce genre de choses; cependant, sa propagation était telle que la communauté est devenue très préoccupée pour sa sécurité et même selon le rapport de la BBC, le FBI et la police locale surveillaient les activités en ligne.

Il est à noter que le responsable de la publication originale était un adolescent local, dont le tweet a déclenché toute une tendance dans les réseaux sociaux, ainsi que l’observation des opérateurs téléphoniques de la police de LouisvillePuisqu’il est possible d’écouter en ligne les appels d’urgence qu’ils reçoivent, les matchs de football ont été annulés et il a été signalé que les rues étaient désertes.

Cependant, malgré le tollé qui a commencé, la réalité est qu’à Louisville il n’y a pas eu de purge, bien qu’il y ait eu plus d’appels d’urgence, beaucoup ont été licenciés et les crimes commis ce jour-là n’étaient pas liés à la purge, comme deux fusillades en pleine nuit, qui parlent plutôt de politique d’armement du peuple américain et de fake news, autre problème qui afflige beaucoup le pays.

Comme vous vous en souvenez peut-être, les États-Unis sont l’un des principaux pays à souffrir des fusillades et des massacres armés, notamment en ce qui concerne les écoles et les adolescents qui ont accès aux armes à feu.

Ce qui, ces dernières années, a suscité un débat houleux sur le deuxième amendement à sa Constitution, qui protège le droit des Américains de posséder et de porter des armes.

D’une part, ceux qui la défendent soutiennent souvent que posséder une arme à feu peut vous sauver de quelqu’un qui met votre vie en danger, voire arrêter un tireur; Cependant, ceux qui s’y opposent répondent que cette politique ne facilite l’accès aux armes qu’à des personnes instables ou qui n’en ont aucune connaissance ou qui la prennent au sérieux, provoquant ainsi des meurtres et des tragédies.

En fait, le problème est si grave qu’il existe même des sites qui comptabilisent les incidents, les blessures et surtout les décès. Par exemple:

Le nombre total d’incidents jusqu’en août 2018 était de 38 000 66. Le nombre de morts de 9 000 693. Le nombre d’incidents signalés et vérifiés de fusillades en masse de 236. Et le nombre de blessés s’élève à 19 000 39.

Ainsi, si l’on prend en compte le problème des armes et les statistiques de morts et de blessés, il est logique de penser que lorsque certaines tendances deviennent virales, la population a peur et ne veut pas descendre dans la rue.

Pensons simplement au fléau des clowns qui apparaissaient la nuit dans les rues et les autoroutes, effrayant les passants il y a quelques années.

Sans aucun doute, ils deviennent des opportunités pour certains de profiter de la peur et du risque d’un accident avec une arme pour provoquer le chaos, même parfois cela devient une affaire triviale, dans laquelle ils ne recherchent que des likes de leur contenu.

