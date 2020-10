C’est Alejandro “Pututi” Arce nominé pour un Grammy Latin | Instagram

Vous reconnaissez peut-être certains de ces noms: Gente de Zona, Aymée Nuviola, Sebas, Farina, Jesse & Joy, Fanny Lu, Laura Pausini et Elvis Crespo et est que certaines de ses mélodies ont été le travail d’Alejandro “Pututi” Arce qui vient de partager la nouvelle qu’il est nominé pour le Grammy latin.

Il a été dans la catégorie “Meilleure chanson urbaine”, il est connu pour être l’un des producteurs les plus talentueux de l’industrie de la musique latine.

Il est temps d’en savoir un peu plus sur lui producteur, puisque sûrement plus d’une de ses chansons vous ont fait danser et ressentir le rythme.

Vous reconnaîtrez sûrement plus d’un de ces noms immédiatement et au moins une de leurs chansons leur viendra immédiatement à l’esprit, ce sont des icônes de la musique latine qui derrière elles ont un plus grand talent qui améliore leur musique. Qui identifiez-vous?

Personnes de la région Aymée Nuviola Fanny Lu Farina Jean Carlos Canela Elvis Crespo Sebas Jesse et Joy Laura Pausini Víctor Manuel

Parmi tous, le point commun est Alejandro “Pututi” Arce, également connu comme le produit des plus grands artistes d’origine cubaine, ce n’est pas la première fois qu’il est nominé pour le Latin Grammy, en fait il en a déjà remporté un il y a longtemps. , grâce à l’album “Comme une bague au doigt”, d’Aymée Nuviola.

Vous vous souvenez sûrement du single “Otra Botella” interprété par Gente de Zona et le chanteur de musique régional mexicain Gerardo Ortiz, sa nomination est due à la composition et à la production du single.

D’autres grandes célébrités du genre urbain avec lesquelles Dale Pututi a travaillé sont:

Silvestre Dangond Becky G Gonzalo Rubalcaba El Chacal El Micha Leoni Torres Beangel El Chulo Sandra Cires Boni et Kelly Paulo FG

Le producteur renommé est en grande partie responsable de l’universalisation de la musique urbaine cubaine.

“Dale Pututi a été une pièce fondamentale dans nos deux dernières productions de disques (” Otra cosa “et” De menor a mayor “). Il est un producteur de la nouvelle génération, qui a apporté un son très différent à notre duo”, a déclaré Randy Malcolm, membre de Gente de Zona.

Le single “Otra Botella” est devenu un phénomène, non seulement à cause de la collaboration qui a été faite avec Gerardo Ortiz mais aussi à cause de la production de Pututi, il est sorti le 17 septembre et compte déjà près de trois millions de reproductions dans le Chaîne YouTube Gente de Zona.

Il est non seulement devenu un succès sur YouTube, mais aussi sur Spotify et d’autres plateformes numériques, ce qui, selon Randy Malcolm, les a grandement aidés à continuer à attirer le public.

“Il est l’un des producteurs les plus talentueux de l’industrie latine aujourd’hui. Je suis très heureux, car nous faisons un travail super innovant et intéressant dans son projet ‘Epicentro’, où il élève les plus grands artistes du genre urbain cubain à un son inhabituel », a ajouté Randy Malcolm.

Un autre des projets auxquels le producteur a participé est le single de Jesse & Joy et encore Gente de Zona intitulé “3 am”, qui sur YouTube a déjà plus de 230 millions de vues.

Dale Pututi est un producteur et compositeur de musique, il est également ingénieur mixeur et musicien, il est né à Santa Clara, Cuba, à l’âge de 16 ans il a commencé à jouer en tant que batteur professionnel, avec des artistes importants tels que Gardi, Paulo FG, Boni et Kelly, Alain Pérez, entre autres, quand on parle de lui, il y a toujours de longues listes.

Il a commencé à travailler avec Aymée Nuviola en tant que batteur avec son frère, à son arrivée aux États-Unis en 2016, en 2020, il a rejoint Puntilla Music pour booster sa carrière artistique en tant que producteur et lancer son nouvel album “Epicentro”.

