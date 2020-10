C’est arrivé à John Lennon, révéler sa rencontre avec les OVNIS | Instagram

Apparemment, parmi les nombreux événements qui auraient pu marquer la vie de l’auteur du célèbre hit “Imagine” et bien d’autres thèmes, John Lennon, serait une rencontre avec des êtres d’une autre planète, différentes versions suggèrent que les “OVNIS” ont visité le artiste à qui ils laisseraient entre leurs mains un artefact très particulier.

Nombreuses sont les théories qui entourent la légende de la musique John Lennon Le même qu’ils prétendent avoir pu capturer une observation d’étrangers à New York qui donnerait un œuf d’or après une réunion qu’il a tenue avec eux en 1974, révèlent-ils.

Cet événement, beaucoup le prendraient comme l’une de ses idées pour la pochette de l’un de ses albums, l’album classique Walls and Bridges, où comme révélé “le 23 août 1974 à 9 heures j’ai vu un OVNI” cependant, apparemment , “vraiment vu.”

C’est la chaîne History.com qui a révélé des détails sur ce moment, selon le propre John Lennon, «Il se reposait sur son lit dépouillé de ses vêtements, quand quelque chose l’a incité à sortir de son balcon où il a vu un disque volant avec des lumières blanches clignotantes et une lumière rouge clignotante sur le dessus.

Plus tard, l’artiste aurait décrit qu’il n’avait été les effets d’aucun type de boisson pendant toute l’expérience, ce qui se serait passé lors d’un «week-end» où il s’était séparé de sa femme Yoko Ono, c’était un moment où l’artiste il se perdit un instant: il buvait et consommait de nombreuses substances en compagnie de ses amis.

C’était la petite amie de Lennon pendant ce “week-end” mythique, May Fung Yee Pang avec qui il partageait également une chambre, et a été témoin de ce moment, a révélé:

Quand je suis sorti sur la terrasse, mon œil a attrapé ce grand objet circulaire venant vers nous. Il avait la forme d’un cône aplati, et au sommet se trouvait une grande lumière rouge vif, qui ne pulsait pas comme dans aucun des avions que nous verrions se diriger vers un atterrissage à l’aéroport de Newark, détaille l’histoire.

Quand il s’est un peu rapproché, nous pouvions voir une rangée ou un cercle de lumières blanches courir tout autour du bord du navire, s’allumant et s’éteignant également. Il y avait tellement de ces lumières qu’elles étaient éblouissantes pour l’esprit.

Après cela, la même chose John Lennon J’essaierais de capturer des photographies de ce moment, mais lors de leur développement, rien n’apparaissait. Plus tard, il aurait appelé la police à qui il a détaillé son expérience et ceux qui l’ont confirmé ont reçu d’autres appels à ce sujet.

Dans une vieille vidéo, le chanteur révèle même son expérience à travers le site YouTube Hey Beatles, le célèbre ancien membre des Beatles rappelle l’endroit où il a vu les navires et comment ils circulaient à côté d’un jeu de lumières. L’artiste a déclaré au début de la vidéo: “J’ai vu un OVNI” (j’ai vu un OVNI), OVNI fait référence à l’acronyme en anglais pour l’objet volant non identifié.

Après cela, l’interprète de “Woman”, “Jealous Guy”, “Stand by me” pour n’en citer que quelques-uns, a décidé d’immortaliser le moment à travers le thème “Personne ne m’a dit” qui dit “Il y a des OVNIS sur New York et moi pas ça surprend trop ».

Apparemment, ce ne sera pas la seule expérience John Lennon, le membre du groupe de musique britannique le plus célèbre des années 60, aurait eu avec des êtres d’une autre planète, selon une autre des théories connexes qui, à un moment donné, avouerait Uri Geller, un ami proche du célèbre musicien, un magicien Britannique qui a assuré que John avait rencontré des extraterrestres.

Précisément Geller révèle que John aurait reçu quelque chose d’eux, selon ce qu’il a dit à The Weekly News, le célèbre artiste, auteur-compositeur-interprète, poète, caricaturiste, multi-instrumentiste, etc., lui aurait révélé quelque chose de très “bizarre et étrange”, car à ce moment-là il souligne , personne ne l’aurait cru,

Mais aujourd’hui, les gens racontent comment ils ont été emmenés vers des ovnis et sondés par des extraterrestres venus de l’espace, a-t-il noté.

Geller a été classé comme une personne qui a toujours cru en ce type de théories sur les extraterrestres, il souligne donc que l’artiste ne l’a jamais empêché de raconter son histoire.

Bien que le récit de Geller coïncide avec le premier que le même John Lennon et sa petite amie de l’époque ajoute qu’à un moment donné, les lumières sont entrées dans la pièce où se trouvait John. Celles-ci “étaient très puissantes” comme si quelqu’un pointait un projecteur, selon l’histoire que Lennon a racontée à son ami.

La chose suivante dont il se souvint était “quatre silhouettes minces”, “elles se sont approchées de l’étoile d’alors et les deux autres ont doucement poussé ses jambes dans le tunnel de lumière. Pendant un moment, elles lui ont montré toute sa vie, comme s’il était dans un film” Selon John lui-même, qui dans sa description désignait Uri se souvenait qu’ils lui avaient donné quelque chose.

Lorsque l’artiste a ouvert les yeux, il a décrit se souvient qu ‘”il tenait une étrange boule de métal, apparemment en forme d’œuf, lisse, lourde et d’un pouce ou si large”, a déclaré Geller qui avoue que le chanteur lui a donné l’objet qui supposément, ils lui avaient donné les êtres étranges.

Selon les informations du journal Telegraph, l’artiste qui a qualifié les êtres supposés d’insectes s’est débarrassé de l’objet qu’ils lui auraient donné et l’a donné à son ami. Par la suite, le chanteur a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il s’était débarrassé de l’objet et a répondu:

C’est trop bizarre pour moi. Si c’est mon billet pour une autre planète, je ne veux pas y aller.

Après cela, de nombreuses autres théories surgiraient sur la relation entre l’objet que Lennon a donné et les détails de son départ.