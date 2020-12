Parler de la musique mexicaine évoque immédiatement deux des familles les plus importantes de cette industrie: Aguilar et le Fernández qui au fil des années ont réussi à rester dans le cœur des nouvelles et des anciennes générations.

Et c’est ça, les deux Don Antonio Aguilar comme Vicente Fernandez Ils ont fait un excellent travail, et ils ont passé le relais à leurs enfants et maintenant à leurs petits-enfants qui continueront avec l’héritage musical de ces deux grands de la Musique mexicaine.

Plusieurs fois, les médias ont voulu créer une hostilité entre Don Antonio Aguilar et “El Charro de Huentitán”, mais ce que peu savaient, c’est que ces deux grands de la musique ranchera avaient une grande amitié qui les unissait, à tel point que Don Chente a assisté aux funérailles du père de Pepe Aguilar pour dire au revoir à son grand ami.

Dans une interview pour “En compagnie de ..” avec Gustavo Adolfo Infante, Vicente Fernandez rappelé de nombreux moments à côté de Antonio Aguilar, avec un grand sourire “El Charro de Huentitán” Il se souvenait qui était l’un de ses grands amis, il raconte même qu’à une certaine occasion il est venu dormir dans la maison de l’interprète de “Un poing de terre” et sa femme récemment décédée Fleur sauvage.

En outre Don Chente Il se souvenait avec beaucoup de tendresse qu’il partageait la scène avec Antonio Aguilar pour plus d’une occasion, en plus de nombreux moments personnels comme l’ouverture du Gerardo Fernandez fils de “Charro de Huentitán”.

Sa colère avec Pepe Águilar

Était dans l’année 2007 quand Antonio Aguilar est mort, et Vicente Fernandez Il est allé dire au revoir à son grand ami, et sa présence a causé beaucoup de controverse en raison de la rivalité qui aurait existé entre les deux.

Temps après la mort de Don Antonio, d’accord avec “El Charro de Huentitán”, Pepe Aguilar en a fait malchanceux déclarations qui blessent grandement l’interprète de “Cette jalousie”.

Et ça compte Fernandez qu’un média a interrogé Pepe Aguilar à propos de l’amitié de son père avec “El Charro de Huentitán” auquel il a répondu: “Des amis, des amis que je connais, non, depuis environ 10 ans, je n’ai pas vu M. (Vicente Fernández).”

Compte tenu de cela, Vicente assure qu’il a dit Pepe que vous n’aviez pas à coucher avec quelqu’un pour être amis, en plus «Don Chente» dans l’interview, il a réitéré l’amour qu’il a pour toute la famille Aguilar.

Par: El Heraldo de México