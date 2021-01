C’est de Televisa! Elle et Carlos Rivera discutent sur WhatsApp | Instagram

Une actualité a suscité l’intérêt des admirateurs de Carlos Rivera qui font apparemment face à une forte concurrence pour le chanteur, pas seulement Cynthia Rodríguez, la productrice de Televisa, Carmen Armendariz, elle se vantait de sa relation avec lui, pourrait-il être son prochain copain?

L’artiste du moment, Carlos RiveraNon seulement elle est devenue l’idole de nombreux fans, mais elle a également captivé des personnalités importantes du monde de la télévision, dont la productrice Carmen Armendariz.

Actuellement, elle produit le mélodrame “Te acuerdas de me”, de “Las Estrellas”, elle a fait allusion au type de relation qui existe entre elle et Carlos Rivera, qui semble excellente.

C’est la collaboratrice de 75 ans elle-même qui s’est vantée plus de détails sur la bonne relation qu’elle entretient avec la native de Huamantla, Tlaxcala, qui en quelques années a réussi à se démarquer au milieu de l’émission.

À un moment donné, Armendariz a supposé qu’il échangeait des messages sur Whatsap et avait même reçu “Las Mañanitas” dans la voix de Rivera lui-même à travers ce média, a-t-il dit. Quelque chose qui susciterait sans aucun doute l’envie de beaucoup, beaucoup! de ses admirateurs.

Il ne serait donc pas très déraisonnable de penser qu’à un moment donné, nous pourrions voir l’homme de tête de l’animatrice Cynthia Rodríguez dans un roman sous la direction de Carmen Armendariz.

L’auteur de «Restons avec nous», «Je t’attendais», «Seulement toi», etc., a réussi à se positionner comme l’une des figures les plus importantes de la musique au Mexique, ce qui l’amène également à susciter l’intérêt d’entrepreneurs de l’industrie et de cultiver des amitiés très spéciales.

Le producteur actuel de “Te acuerdas de me”, une histoire mettant en vedette Gabriel Soto et Fátima Molina, où l’ancien étudiant diplômé de la célèbre émission de téléréalité La Academia, Carlos Rivera a joint sa voix à celle de María José.

C’est à travers le réseau social de Twitter où la productrice a partagé il y a plusieurs heures, une publication dans laquelle elle témoignait une gratitude particulière au chanteur Carlos Rivera, qui avec l’ancien Kabah, était en charge d’adapter une version spéciale de son succès “, Je ne me souviens plus de toi. ”

Le mélodrame, qui sera créé le 18 janvier à 19h30 et sera le thème qui musicalise la puissante histoire d’amour de “Pedro” (Gabriel Soto) et “Vera” (Fátima Molina) qui affronteront grandes adversités.

Il y a plusieurs semaines, il a été annoncé que l’artiste mexicain reviendrait à Televisa pour participer à un nouveau projet, c’est plus tard Carlos Rivera lui-même qui a partagé via son compte Twitter, satisfait de sa participation.

J’ai l’honneur de mettre le thème d’une nouvelle histoire en musique et cette fois à côté de ma bien-aimée @lajosa # TeAcuerdasDeMí aura # YaNoMeAcuerdoMásDeTi comme thème principal. Ce lundi Grand Premiere 21h30 Por Las Estrellas !!! À ne pas manquer. Merci @c_armendariz

Plus tard, le producteur de cette prochaine émission a retweeté le message remerciant le chanteur pour sa collaboration

Merci Carlos pour ton soutien pour avoir cette belle chanson

La chanson “YaNoMeAcuerdoMásDeTi” a été écrite par Pablo Preciado Rojas et produite par Armando Ávila eux-mêmes qui ont réalisé une mélodie parfaite pour accompagner cette histoire.

Il est à noter qu’à un certain moment, Carmen Armendariz Armendariz a dirigé des programmes tels que “Ventaneando”, “La Hora Marcada”, “Hoy”.

Il a également réalisé diverses productions, y compris des romans, des séries et une grande variété de programmes et de spectacles, en plus de projets où il a été scénariste.

La fille de l’acteur de l’époque du cinéma d’or, Pedro Armendáriz, sœur cadette de Pedro Armandariz Jr .., a dirigé la direction et les scénarios de personnalités cinématographiques mexicaines renommées, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón et Emmanuel Lubezki.

C’est pourquoi Del Toro l’a décrite comme la “patronne” de notre génération de cinéastes.