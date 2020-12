C’est découvert!, Chiquis Rivera arbore des courbes et de la cellulite sur Instagram | Instagram

Telle une vraie déesse!, La chanteuse Chiquis Rivera a fait plus que clairement comprendre que les marques sur la peau et le corps font partie de l’essence d’une femme et la rendent plus belle, c’est pourquoi elle a présumé sans retouche ni astuces en Instagram et le résultat était vraiment spectaculaire.

La fille de Jenni Rivera Il s’est avéré être son digne héritier en autonomisant les femmes et en le laissant très cher à la cellulite et aux détails qui nous rendent vraiment uniques et ne devraient pas être une cause de honte. Chiquis Rivera a ébloui Instagram avec quelques photos dans lesquelles elle a montré ses courbes proéminentes dans un maillot de bain deux pièces.

L’interprète de Bravo et tu verras Il a partagé sur le compte Instagram de The Riveras une photographie dans laquelle il a l’air vraiment éblouissant avec un sourire d’une oreille à l’autre comme accessoire principal. La célèbre femme a posé pour la caméra assise près d’une piscine et également debout dans un maillot de bain deux pièces, celui du bas dans une couleur sombre avec une touche de la plus coquette et celui du haut en rose qui nous permet de voir beaucoup de ses attributs. . La fille de La Diva de la Banda a complété sa tenue avec des baskets dorées, un foulard coloré et d’énormes boucles d’oreilles.

Les images montrent plus qu’évident que Chiquis Rivera est une grande femme, mais très belle et fière d’elle-même, la cellulite et les marques sur la peau sont plus évidentes sur les jambes et l’abdomen de l’ex de Lorenzo Mendez.

@chiquis est tellement s3xy, unique et magnifique! , vous pouvez lire dans la description de la photographie qui vous invite à voir la série The Riveras.

Certains des commentaires ont loué la beauté de la fille de Jenni Rivera; tandis que d’autres étaient quelque peu offensants en se référant à son poids ou en soulignant qu’elle ressemble à une combattante. Heureusement, cette femme célèbre a montré qu’elle savait très bien gérer les deux aspects et être heureuse malgré ce que le monde peut penser d’elle.

REGARDEZ LA PHOTOGRAPHIE SPECTACULAIRE ICI

Cette photographie a été publiée le 7 août 2019 et a eu plus de 11 mille réactions et commentaires introvertis dans sa boîte respective.

Actuellement, Chiquis Rivera Elle traverse une période difficile dans sa vie amoureuse car elle est en train de divorcer de son mari encore Lorenzo Méndez; Cependant, l’interprète n’a jamais faibli et a été forte à chaque instant, encourageant les femmes qui la suivent et l’admirent en tant qu’artiste et en tant que personne.

La célèbre chanteuse a décidé de se concentrer sur elle-même et son travail, ce qui la remplit de bonheur car elle est une femme très active et aime constamment innover et ravir ses followers avec de nouvelles propositions et projets.

Chiquis Rivera a été durement critiquée pour son corps et son poids, quelque chose dont elle a montré qu’elle ne se souciait pas (les critiques), mais elle se soucie et prend soin d’elle-même; C’est pourquoi elle compte sur le régime céto et l’exercice physique pour rester en bonne santé et belle.

L’ex de Lorenzo Mendez Il a partagé ses secrets avec ses partisans et a écrit un livre sur le régime céto dans lequel il conseillait ceux qui avaient un objectif; De plus, il partage fréquemment une partie de sa formation sur les réseaux sociaux.

Beaucoup ont assuré que Chiquis Rivera n’avait pas de changement notable avec ce régime ou qu’il ne le suivait vraiment pas; tandis que d’autres applaudissent sa beauté et sa force. La vérité est que cette belle femme ne cesse d’impressionner ses followers, tout comme elle l’a fait avec son retour triomphant sur Instagram.

Janney Marin Il a décidé de rester à l’écart des réseaux sociaux après l’éclatement du scandale qu’il avait séparé de l’ancien chanteur de La Original; Mais quelques jours plus tard, il est revenu et a fait la une des journaux en le faisant d’une manière assez s3xy.

Chiquis Rivera a surpris tout le monde avec une photo prise dans l’intimité de son lit et sans couvrir sa courbe la plus célèbre, quelque chose qui a laissé tout le monde stupéfait et a une fois de plus assuré la femme forte et belle qu’elle est.