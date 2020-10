C’est déjà maman! Luisa Fernanda W a donné naissance à son fils avec Pipe Bueno | Instagram

L’influenceur colombien Luisa Fernanda W Elle fait ses débuts en tant que mère avec son partenaire Pipe Bueno et avec une belle publication, elle l’a montrée au monde entier, laissant ses adeptes plus qu’excités par cette belle arrivée.

C’est à travers des publications émotionnelles et des photographies sur leurs réseaux sociaux que Luisa Fernanda W et Pipe Bueno ont annoncé l’arrivée de leur premier fils.

Comme vous vous en souvenez peut-être, en avril dernier, Luisa Fernanda W et Bonne pipe ont annoncé qu’ils attendaient leur premier bébé ensemble et qu’ils étaient complètement excités de commencer cette nouvelle phase en tant que parents.

Comme prévu, l’influenceuse colombienne a toujours tenu ses followers au courant de sa grossesse et de la santé du bébé, elle n’a donc pas hésité à leur annoncer que son beau bébé était déjà né.

Après une longue attente, Luisa Fernanda enfin elle accueillit son premier enfant: Massimo, le bébé est né le mercredi 28 octobre dernier à la clinique «El Rosario del Poblado», à Medellín.

Et c’est à travers leurs réseaux sociaux que l’heureux couple a annoncé la bonne nouvelle pour ses followers, car c’était une nouvelle qu’il fallait absolument partager.

Nous sommes déjà parents! Notre fils est venu dans nos vies pour nous montrer ce qu’est le véritable amour, Dieu merci, nous avons définitivement ouvert nos cœurs. Merci à tous ceux qui, avec leur belle énergie, nous remplissent de bons vœux », a écrit Luisa dans la publication.

Tandis que Pipe Bueno a également partagé le même message sur son compte Instagram officiel pour remercier tous ces fans qui étaient au courant de la grossesse de la chanteuse également.

Édition Fernanda Il a été partagé il y a un jour et jusqu’à présent, il compte près de deux millions de likes et d’innombrables commentaires de ses abonnés qui sont vraiment heureux du beau couple qui a maintenant agrandi sa famille avec un membre de plus.

Bénédictions mon luuuu “,” Félicitations à vous deux, juste bons voeux dans cette nouvelle étape! “,” Bienvenue “,” Comme c’est beaussssss “,” Tu es plus belle que d’habitude “,” Félicitations mon lu que tu apprécies cette nouvelle étape. .. Que Dieu bénisse votre belle famille “, ont été certains des commentaires.

Il convient de mentionner que la semaine dernière, plusieurs rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Louise Elle avait déjà accouché mais avait apparemment préféré garder le secret. Cependant, elle-même est sortie pour nier toutes ces spéculations et a assuré qu’elle n’avait rien à cacher à ses partisans.

Malheureusement et comme prévu, les accusations et critiques de Luisa Fernanda W n’ont pas cessé depuis la mort de son ex-partenaire Legarda, car beaucoup l’accusent de ne pas respecter sa mémoire.

Cela a commencé parce qu’après environ deux mois après la mort de l’artiste, des rumeurs sur la relation entre Luisa Fernanda W et Pipe Bueno est devenu plus fort lorsque plusieurs vidéos sont apparues dans lesquelles ils ont été vus en train de partager et de flirter, bien qu’à ce moment-là, les deux aient éludé le sujet et n’aient rien confirmé.

Cependant, quelque temps plus tard, le couple a confirmé leur relation via les réseaux sociaux, recevant toutes sortes de critiques pour l’union précoce.

Luisa Fernanda Cataño Ríos est devenue célèbre pour être l’une des influenceuses avec le plus d’abonnés Instagram en Colombie, ainsi que pour être blogueuse, youtubeuse et chanteuse de reggaeton ou de genre urbain.

Comme nous l’avons mentionné, Luisa Fernanda W a maintenu une relation avec le regretté chanteur de reggaeton Legarda, jusqu’au jour de sa mort.

Le chanteur a été une grande inspiration et un soutien pour le youtubeur pour essayer d’autres facettes et s’aventurer dans la musique et auparavant, il était sorti avec la star d’Instagram Simón Pulgarín.

