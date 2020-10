C’est déjà un père! David Bisbal et sa femme reçoivent leur troisième bébé | Instagram

Une grande nouvelle est venue accabler de bonheur la famille du chanteur espagnol David Bisbal, qui avec sa femme a accueilli leur troisième héritier.

C’était à travers un message que le même David Bisbal Il a partagé avec ses fidèles disciples où il a partagé l’émotion qu’il a vécue dans ces moments après avoir reçu son troisième bébé.

Au milieu de toute la joie, l’artiste et interprète de “My Princess” a informé les fans que la mère et le bébé étaient en parfaite santé.

C’était dimanche dernier, 25 octobre, lorsque l’artiste a accueilli sa troisième fille, qu’il a nommée Bianca, la petite fille a donné ses premières images après que l’interprète eut partagé quelques photographies dans lesquelles il montre fièrement ses deux épouse Rosanna Zanetti.

À travers les clichés, la femme de l’artiste Rossana apparaît en train de tenir et d’allaiter le nouveau-né.

Bienvenue dans le monde de Bianca Bisbal Zanetti. Nous sommes très heureux et excités avec notre petite fille. Rosanna et notre petite Bianca vont très bien. Merci à tous pour l’amour. Nous vous aimons, a écrit le célèbre.

En mai dernier, l’artiste aurait confirmé la nouvelle que lui et sa femme attendaient leur troisième enfant, et à ce moment-là, Rossana accueillait déjà la petite fille. Bianca dans son ventre avec quatre mois.

C’est via Instagram que l’artiste d’Almería, en Espagne, a fait connaître la grande nouvelle à tous, puisque son deuxième fils viendrait compléter la famille qu’il a formée avec Rossana.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

A travers une photographie avec sa femme et ses enfants, le chanteur a partagé le grand événement avec ses fans. “Bientôt, nous serons 5!” il a été lu en partie dans le message.

Je suis amoureux de ma famille et nous sommes très heureux qu’elle continue de grandir. Il y a quelques mois, nous avons eu la meilleure nouvelle, bébé en route. Bientôt, nous aurons 5 ans », a écrit David dans le post.

Le chanteur et Rossana ont réussi à former une belle équipe, d’abord avec leur premier-né Matteo et maintenant avec la petite Bianca, en plus d’Ella, qui est entrée dans la vie de la chanteuse en 2010 lorsqu’il était marié à la créatrice Elena Tablada.

Maintenant, l’artiste d’Almeria a réalisé un rêve de plus en complétant une grande famille et sa petite Bianca vient apporter un plus grand bonheur à eux et à ses frères aînés Matteo et Ella.

David Bisbal et Rosanna Zanetti sont en couple depuis 2016, et depuis le début ils ont joué dans un amour intense en passant par un mariage puis une grossesse, c’est le résultat du grand amour que l’artiste a indiqué lors d’occasions passées de ressentir pour sa femme qui se qualifie comme «la femme de sa vie».

C’est un ami commun qui a mis le mannequin vénézuélien et le chanteur sur le même chemin, c’était quelques mois après qu’ils se fréquentaient tous les deux lorsqu’ils sont apparus à un gala à Madrid où ils se sont présentés comme un couple formel.

C’est à partir de là que le mannequin aurait pris la décision de déménager en Espagne pour rester proche de son partenaire.

Maintenant, après 4 ans d’être ensemble depuis qu’ils se sont rencontrés et sont devenus parents pour la deuxième fois, le couple semble plus proche que jamais et ils sont prêts à élever leurs enfants.

Pourquoi ils l’ont appelée bianca

Bianca Bisbal Zanetti est le nom complet du bébé qui est entré dans la vie de ses parents aimants, de la célèbre star de la musique, David Bisbal et du mannequin Rossana Zanetti, et bien que le nom ait suscité de grandes attentes, certains essaient d’en déduire la raison. de votre choix en fonction des significations possibles.

Pour certains experts, le nom de Bianca représente quelque chose de magique et joue également avec le sens de “femme pure et brillante”, bien que d’autres théories indiquent que la plus correcte serait “femme au teint blanc”.

Vous pouvez également lire David Bisbal annonce une nouvelle tournée pour ce 2020

Apparemment, comme le révèlent les personnes portant ce nom, elles sont naturellement nobles et ont un grand tempérament “Ils sont très justes et se battent toujours pour ce en quoi ils croient”. Est-ce pour cela que le couple a pensé à ce nom pour le nouveau-né?