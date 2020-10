Tout le monde se concentre sur ce qui explose sur TikTok, mais voici quelque chose qui retient un peu l’attention sur Byte: des petits squelettes ludiques.

Au cours du mois dernier, le designer Andre Zimmermann a publié de courts clips en boucle de squelettes intrusifs qui se retrouvent dans des hijinks à faible enjeu, comme courir avec de la nourriture sur une table ou faire tomber une plante d’un rebord. «Ils sont en quelque sorte devenus ces idiots», a déclaré Zimmermann. “Comme un chat.”

Ils sont la chose la plus éloignée de l’effrayant, mais leurs singeries espiègles sont un peu plus réconfortantes pendant ce qui est déjà un Halloween très stressant.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo HTML5.

Mon préféré des animations pas tout à fait effrayantes de Zimmermann montre une collection humanoïde de crânes dansant sur une piste disco en boucle. Pour le faire, Zimmermann a déclaré avoir importé un fichier de capture de mouvement de quelqu’un dansant, puis réglé les crânes pour suivre leurs mouvements. “C’est juste un homme avec des crânes collés à lui”, a déclaré Zimmermann.

Zimmermann ne travaille avec l’art 3D que depuis trois ans. Il a commencé à créer des icônes et des personnalisations pour les écrans d’accueil Android, puis est passé aux illustrations et aux animations. Ses projets se rejoignent tous pendant son temps libre après le travail et durent un jour ou deux chacun.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo HTML5.

Les délais d’exécution rapides sont intentionnels, a déclaré Zimmermann, car il est trop facile pour une publication donnée de passer inaperçue sur les plateformes sociales. «Le fait de consacrer beaucoup de temps à ces longs et durs travaux complexes ne rapporte pas vraiment», a-t-il déclaré. Il aimerait se constituer un public – récemment, il a eu un certain succès sur Instagram, où l’un de ses squelettes de publications a été consulté 1,6 million de fois. Sur Byte, le nombre de vues est beaucoup plus faible, mais les animations ont fait surface dans le cadre de la section «Spooky Season» de l’application.

Un élément des animations de Zimmermann qui les rassemble vraiment est la musique. Cette sélection vient en fait en dernier dans le processus, a-t-il déclaré. Une fois la vidéo exportée, il regarde autour de lui pour voir ce qui convient et ce qui va boucler correctement, car il veut que les clips semblent infinis.

«La longueur doit convenir», dit-il. «Et l’obtenir tout de suite n’est pas vraiment quelque chose que vous pouvez planifier.»

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo HTML5.