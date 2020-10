Une tradition annuelle est sur le point de changer de cours cette année. C’est The Great Pumpkin, Charlie Brown ne sera pas diffusé à la télévision pour la première fois depuis des décennies, passant plutôt à une plate-forme de streaming. Alors que divers services de streaming Internet deviennent de plus en plus la norme ces jours-ci, AppleTV + s’est donné pour mission d’être le nouveau lieu incontournable de l’émission annuelle.

Dans le cadre d’un partenariat élargi avec WIldBrain, Peanuts Worldwide et Lee Mendelson Film Productions, le segment effrayant de Charlie Brown a été déplacé vers AppleTV +, avec A Charlie Brown Thanksgiving et A Charlie Brown Christmas. Chacun sera offert à certaines dates tout au long des saisons d’automne et d’hiver. Quant à Great Pumpkin, il sera diffusé gratuitement du 30 octobre au 1er novembre. L’émission spéciale de Thanksgiving sera diffusée du 25 novembre au 27 novembre, et le segment de Noël du 11 décembre au 13 décembre.

Les célèbres émissions ont fait leurs débuts dans les années 1960, puis diffusées sur CBS. Ils ont ensuite été transférés à ABC et s’ils ne sont pas diffusés à la télévision cette année, ce sera la première fois depuis des décennies. La grande citrouille, la sortie de Charlie Brown a été un moment historique pour les fans de Peanuts, car c’était la première fois que la blague de football signature de Lucy sur Charlie Brown – retirer le ballon à la dernière seconde pour l’envoyer dans les airs – était animée. Comme expliqué également dans le livre It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown: The Making of a Television Classic, le dessinateur américain Charles Schultz a révélé que le titulaire Great Pumpkin satirisait le Père Noël.

«Tout d’abord, nous oublions qu’il y a des centaines de milliers d’enfants pauvres dans ce monde qui ont de la chance s’ils reçoivent même un ou deux cadeaux à Noël. Et ici, ils ont tellement entendu parler du Père Noël et de tous les cadeaux qu’il Cela doit être très dur pour beaucoup de familles … beaucoup d’enfants », a déclaré Schulz, selon CBR. «Et, deuxièmement, quand un enfant découvre enfin qu’il n’y a pas de Père Noël, il doit se demander combien d’autres choses qu’on lui a dites qui ne sont pas vraies.

En raison du coronavirus toujours en jeu, le truc ou le traitement d’Halloween sera également différent pour les familles partout cette année. Plusieurs événements ont été annulés et en raison de l’augmentation des cas récents, la plupart des familles passeront outre la tradition de faire du porte-à-porte, et regarder Great Pumpkin pourrait certainement être un moyen de continuer à profiter des vacances fantasmagoriques en 2020.