Les fans ont été horrifiés d’apprendre que l’émission spéciale Peanuts Halloween, It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, ne sera pas diffusée à la télévision cette année comme d’habitude. Lundi, les titulaires des droits de la marque Peanuts ont annoncé que les offres spéciales de vacances seraient diffusées exclusivement sur Apple TV +, dans le cadre de leur partenariat croissant avec Apple. Cela comprend également A Charlie Brown Thanksgiving et A Charlie Brown Christmas.

C’est la Grande Citrouille, Charlie Brown est un incontournable de l’automne pour de nombreuses personnes, diffusé généralement sur la télévision en réseau tout au long du mois d’octobre. Ils pourront toujours l’attraper cette année, mais de nombreux fans ne se soucient pas de cette poussée agressive pour adopter un autre service d’abonnement. Ils ont inondé les médias sociaux de messages de colère, beaucoup disant qu’ils ne rejoindraient jamais Apple TV + par dépit. D’autres étaient plus optimistes, soulignant qu’Apple TV + montrera la spéciale gratuitement, même aux non-abonnés du 30 octobre au 1er novembre.

“It’s The Great Pumpkin, Charlie Brown” est désormais diffusé exclusivement sur Apple TV +. Regardez-le gratuitement du 30 octobre au 1er novembre et préparez-vous pour d’autres offres spéciales Peanuts cette saison des fêtes. https://t.co/Ue6e351CTq #PeanutsHalloween #GreatPumpkin pic.twitter.com/Tn0n3UKads – ARACHIDES (@Snoopy) 19 octobre 2020

Apple TV + a conclu un accord lucratif avec WildBrain, Peanuts Worldwide et Lee Mendelson Film Productions pour devenir la nouvelle maison de Snoopy, Charlie Brown et leurs amis. Cela a commencé avec une nouvelle série originale appelée Snoopy in Space, sortie l’année dernière, mais maintenant étendue au contenu précédent. Une autre nouvelle série, The Snoopy Show, est attendue l’année prochaine.

Il s’agit d’une acquisition majeure pour Apple TV + car il tente de rivaliser avec d’autres services de streaming qui ont des associations plus fortes avec des propriétés intellectuelles reconnaissables. Jusqu’à présent, la société a concurrencé son faible prix d’abonnement de 4,99 $ par mois. Au fur et à mesure qu’il gagne plus d’actifs comme les Peanuts, il pourrait devenir un concurrent sérieux contre des entités comme Disney +, HBO Max et Netflix.

Premièrement, les fans devront pleurer la perte des Peanuts sur les plateformes où ils ont l’habitude de les voir. Voici un aperçu de la réaction des médias sociaux au départ de It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown de Network TV.

Pourquoi pas les deux?

Si fou. pourquoi doivent-ils continuer à jouer avec ceux qui ont le câble. Tout le monde ne veut pas ou n’a pas de streaming. J’espère que les autres spectacles / spéciaux (non charlie) ne feront pas la même chose. Pourquoi ne peut-il pas être sur les deux? – Gina (@ bookgirl8807) 20 octobre 2020

De nombreux utilisateurs du câble ont été découragés par ce développement, car cela semblait être une pression majeure pour passer de leur plate-forme familière à un régime multimédia en continu. Ils ont demandé pourquoi les anciens favoris comme les spéciaux Charlie Brown ne pouvaient pas coexister sur plus d’une plate-forme à la fois.

Histoire du changement

Je m’habituais encore à ce qu’ils passent de CBS à ABC il y a 20 ans, donc je ne m’habituerai probablement jamais à cela https://t.co/ve2vnohhPY – Ted Nesi (@TedNesi) 20 octobre 2020

chose la plus intéressante à propos de beaucoup de ces messages, les fans pensent que ne pas être diffusé sur ABC est “briser la tradition” … ils ne semblent pas se rendre compte qu’il a été diffusé sur CBS avant 2000; euh, 20 ans n’est pas nécessairement une “tradition” de longue date. – Craig Herman (@ craigphilly1) 19 octobre 2020

Ce n’est pas la première fois que les Peanuts changent de plateforme, comme l’ont souligné certains utilisateurs. Cependant, étant donné les effets d’entraînement de simples changements de réseau, certains ont prédit qu’un passage à la diffusion en continu pourrait simplement supprimer complètement les offres spéciales de leur radar.

‘Pour les gens’

Tout le monde devrait être contrarié à ce sujet et refuser de le diffuser sur AppleTV + jusqu’à ce que les promotions soient rendues aux gens. Tout ne doit pas être une exclusivité de la plateforme – 「David.」 (@Ddupreejr) 20 octobre 2020

Compte tenu de l’âge et de l’héritage de la franchise Peanuts, de nombreux fans ont pensé qu’il était tout simplement avide de les utiliser pour générer des bénéfices à ce stade. Selon certaines normes, Peanuts aurait pu entrer dans le domaine public maintenant, et utiliser des dessins animés vieux de plus de 50 ans pour diriger les abonnés vers une nouvelle plate-forme était un mauvais regard dans ce contexte.

Le piratage

c’est zonte?

j’ai allumé ne m’en soucie pas?

cela signifie que je dois les regarder sur téléphone, tablette ou sur mon vieux PC au lieu de descendre à la télé avec ma putain de famille.

SURPRENDRE!

À CE POINT, SI IM SUR UN ORDINATEUR POUR LE FAIRE, JE POURRAIS AUSSI BIEN PIRATE ???

COMME

baise complètement ça suce – Montork (@ Montork1) 20 octobre 2020

Entendre que le Great Pumpkin Charlie Brown ne sera diffusé sur rien d’autre qu’Apple TV me rend le cœur très triste. Je suis content de l’avoir sur dvd. Les enfants vont rater l’une des plus grandes promotions d’Halloween jamais vues. – Marcus Allen, M Ed. (@ MarcusA29532311) 19 octobre 2020

Ses offres malsaines comme celles-ci sont la raison pour laquelle les gens piratent les médias en général https://t.co/yPRFDV8nsl – SucyRolls (@RollsSucy) 20 octobre 2020

Pour de nombreux utilisateurs, passer du câble à la diffusion en continu signifiait un passage du téléviseur à l’ordinateur, ce qui fait passer l’expérience Peanuts d’un cadre familial à un environnement personnel. Certains sont même allés jusqu’à dire qu’ils «pourraient aussi bien pirater» les spéciaux s’ils empruntent cette voie. D’autres ont dit qu’ils préféreraient posséder les spéciaux sur DVD afin de ne pas vivre selon les caprices des sociétés de streaming.

Gratuit

C’est mal rédigé, mais je pense que c’est gratuit pour tout le monde dans cette fenêtre de trois jours. Je préférerais toujours être sur le réseau TV, mais vous n’avez pas besoin d’être un abonné Apple TV pour le regarder pendant ces 3 jours. Les abonnés Apple TV peuvent le regarder maintenant. Je suis toujours bouleversé mais plus furieux. – Sarah (@SarahMaybeNot) 19 octobre 2020

De nombreux utilisateurs ont tenté de se rassurer en soulignant qu’Apple TV + diffusera gratuitement ces offres spéciales à certains moments de la période des fêtes. Pourtant, les critiques ont soutenu que le résultat final était toujours une tentative manifeste d’attirer les utilisateurs vers une autre facture mensuelle.

Pourquoi juste un?

Horseshit! Bazillion streaming services et il est réduit à 1. À prévoir en 2020. Mais, sucez-le @Apple https://t.co/mvGRBgqHwy – Giiiiinnnaaa (@ Gina01Rose) 20 octobre 2020

Certains ont également exprimé leur inquiétude quant à la raison pour laquelle un seul service de streaming a pu héberger Charlie Brown, au lieu de partager les droits pour toucher un public plus large. Encore une fois, cela a soulevé une discussion sur les lois sur les droits de propriété intellectuelle «enfreintes» et le piratage.

L’esprit de la saison

Cette nouvelle équivaut à mettre une pierre dans votre sac de friandises. #GreatPumpkin # Halloween2020 https://t.co/P3fHAkL7xs – Kathleen Kraft (@BothWithAKay) 20 octobre 2020

«Il y a trois choses dont j’ai appris de ne jamais discuter avec les gens: la religion, la politique et la grande citrouille.» – Linus https://t.co/5vppTXgQvV – Maria Giovannoni (@smokingpasta) 20 octobre 2020

Enfin, de nombreux fans en colère de Peanuts ont exprimé leur indignation dans la voix des personnages eux-mêmes, faisant référence à l’émission spéciale Halloween comme un argument selon lequel cette exclusivité de la plate-forme va à l’encontre de ce que Linus, Charlie Brown et Snoopy représentent.

C’est la grande citrouille, Charlie Brown est en streaming maintenant sur Apple TV +. Il sera disponible gratuitement du 30 octobre au 1er novembre.

