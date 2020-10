Bon chagrin! C’est la grande citrouille, Charlie Brown a une nouvelle maison cette saison de vacances, en streaming exclusivement sur AppleTV + cette saison d’Halloween après des décennies en tant que base de la télévision. Le classique animé Peanuts qui arrive sur AppleTV + fait partie d’un partenariat élargi avec WildBrain, Peanuts Worldwide et Lee Mendelson Film Productions, selon un communiqué de presse de mardi.

En plus du conte emblématique de la Grande Citrouille, A Charlie Brown Thanksgiving et A Charlie Brown Christmas seront également proposés sur la plateforme de streaming gratuitement à tous – même non abonnés – tout au long de la saison des vacances. It’s the Great Pumpkin sera disponible en streaming gratuit sur le service du 30 octobre au 1er novembre, le spécial Thanksgiving du 25 au 27 novembre et le spécial de Noël du 11 au 13 décembre. Les émissions de vacances de Charlie Brown ont fait leurs débuts. dans les années 1960 sur CBS, diffusé plus tard sur ABC. Cette année, ce sera la première fois depuis des décennies que les émissions spéciales ne seront pas diffusées à la télévision.

Fêtez Halloween avec le gang Peanuts. Diffusez “It’s The Great Pumpkin, Charlie Brown” en exclusivité sur Apple TV + et préparez-vous pour plus d’offres spéciales Peanuts cette saison des fêtes. https://t.co/rq6TFCLS8L pic.twitter.com/DI14FsjR1l – Apple TV (@AppleTV) 19 octobre 2020

Il y aura plus que les spéciaux de vacances Peanuts passant à AppleTV + – WildBrain a annoncé son intention de développer également une programmation originale avec les personnages classiques de Charles Schulz pour la plate-forme entourant la fête des mères, le jour de la Terre, le réveillon du nouvel an et la rentrée scolaire. Le partenariat comprendra également The Snoopy Show et la saison 2 de Snoopy in Space.

C’est la grande citrouille, la sortie de Charlie Brown a été un moment historique pour les fans de Peanuts, car c’était la première fois que la blague de football signature de Lucy sur Charlie Brown – retirer le ballon à la dernière seconde pour l’envoyer dans les airs – était animée. Comme expliqué également dans le livre It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown: The Making of a Television Classic, Schulz a révélé que le titulaire Great Pumpkin satirisait le Père Noël. «Tout d’abord, nous oublions qu’il y a des centaines de milliers d’enfants pauvres dans ce monde qui ont de la chance s’ils reçoivent même un ou deux cadeaux à Noël. Et ici, ils ont tellement entendu parler du Père Noël et de tous les cadeaux qu’il Cela doit être très dur pour beaucoup de familles … beaucoup d’enfants », a déclaré Schulz, selon CBR. «Et, deuxièmement, quand un enfant découvre enfin qu’il n’y a pas de Père Noël, il doit se demander combien d’autres choses qu’on lui a dites qui ne sont pas vraies.

Admettant qu’il est peut-être “loin” avec le Père Noël, le dessinateur a poursuivi: “Mais la Grande Citrouille est vraiment une sorte de satire sur le Père Noël, parce que Linus écrit bien sûr pour des cadeaux et s’attend à les obtenir. Et quand la Grande Citrouille ne le fait pas ‘pas venu, Linus est écrasé. Cela montre que vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous espériez mais que vous pouvez toujours survivre … et vous pouvez toujours continuer d’essayer. Linus n’abandonne jamais, tout comme Charlie Brown.