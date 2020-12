Est la proposition romantique “Wonder” de Shawn Mendes à Camila Cabello | Instagram

Le chanteur canadien Shawn Mendes a dédié son quatrième album studio à sa partenaire, Camila Cabello, “Wonder”, est la nouvelle proposition romantique de l’interprète qui à cette occasion s’est inspirée de ses sentiments envers l’artiste cubain.

Shawn Mendes fera fondre ses fans après le lancement de ce nouveau projet, le Canadien est l’un des artistes les plus adorables et la preuve en est le matériel récent, qu’il a dédié à sa «muse» Camila Cabello, C’est le chanteur de 22 ans lui-même qui plus de détails sur “Merveille“.

Lors d’une conférence, le petit ami de Camila Cabello a partagé qu’il préparait déjà ce matériel depuis longtemps et que même sa petite amie était restée avec lui pendant qu’il travaillait sur ce récent épisode.

Camila était avec moi pendant un long moment pendant que je faisais l’album, mais elle écoutait tout depuis le brouillon, donc elle m’encourageait toujours tout le temps. Tout l’album parle d’elle. »Et il n’a pas eu à jurer, a-t-il révélé via Capital FM.

Le nouveau format de disque composé de chansons comme “24 Hours” ou “Always been you” qui reflètent parfaitement le côté le plus romantique et touchant de la star de l’Ontario, au Canada.

Comme c’est sûrement arrivé avec l’interprète de “La Havane«Camila Cabello, les admiratrices de l’artiste seront également conquises avec des thèmes inspirés par l’amour de ces deux célébrités.

Il faut rappeler que Camila et Shawn ont passé un très bon moment ensemble notamment lors de cette quarantaine au cours de laquelle ils en ont profité pour profiter et partager plus de moments même avec leurs fans sur les réseaux sociaux.

De la même manière, cela marque le retour du compositeur à la musique après plusieurs mois où il était un peu absent, ce qui excite sûrement ses fans qui attendaient déjà avec impatience une nouvelle production.

Sans aucun doute, les moments avec Camila auraient été la plus grande inspiration pour le lauréat des AMA 2019 pour “Meilleure collaboration de l’année”, pour le thème “Mademoiselle“, où lui et sa petite amie jouent et jouent dans le clip vidéo populaire.

Une autre des chansons qui composent cet album est “Piece of You” dans laquelle il apporte une voix plus profonde et un rythme plus puissant, quant à “305” c’est une chanson très douce mais elle dépeint les paroles les plus profondes.

À travers les 14 chansons qui composent l’album, on peut noter que des instruments tels que le piano et la guitare sont les éléments clés qui fournissent l’essence de ce projet musical, auquel Mendes a capturé son style très personnel.

Après que Wonder soit disponible sur les plateformes, il est immédiatement devenu très populaire, se positionnant comme un sujet tendance avec le hashtag #WonderOutNow.

Dans le même temps, ses followers ont déjà réagi avec divers commentaires à ce nouveau matériel

Je ne sais même pas comment décrire tout ce que j’ai ressenti en écoutant l’album entier, chaque chanson, mélodie m’a emmené ailleurs (@ mey1096) “ou” Wonder est tellement supérieur, on pouvait voir un shawn différent, il nous a ouvert son cœur et nous a montré le partie la plus heureuse de lui, les rythmes sont différents mais ils vous font aimer, les voix, Dieu est si bon, les paroles, les paroles (@littlevelasc), étaient quelques-unes des opinions.

Même Shawn a surpris tous ses followers en montrant qu’il est revenu avec tout après qu’une nouvelle collaboration a été publiée par la main de Justin Bieber.

Les deux personnages célèbres de la musique se sont réunis pour un nouveau clip vidéo de la chanson “Monster”, quelque chose de très attendu par les fans des deux.

Au milieu de tant d’appels, les artistes canadiens ont décidé de plaire à tous leurs fans et c’est maintenant devenu une réalité.

L’autre bonne nouvelle est que cette chanson fait également partie du récent album de Mendes “Wonder”, qui est sorti aujourd’hui.