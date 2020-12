C’est pourquoi SHEIN a été interdit en Inde | Instagram

Sans aucun doute SHEIN Il est si populaire dans le monde entier, mais en Inde depuis cette année 2020, la boutique en ligne est interdite dans le pays et nous vous expliquerons ici la triste raison pour laquelle cela s’est produit, ce qui a sûrement dévasté des millions de personnes.

SHEIN est l’une des plus grandes marques de vente au détail en ligne du Inde et est connue pour offrir depuis longtemps des vêtements de marque et des vêtements élégants à des prix raisonnables, ainsi que des articles pour garçons, hommes et pour la maison.

Cependant, ils ont révélé que, selon de récentes mises à jour, le ministère indien de l’intérieur a décidé interdire certaines applications et logiciels chinois dans le pays.

Dans cette recherche, le MHA a déclaré une interdiction de 59 applications chinoises suggérées par les agences de renseignement indiennes au gouvernement et cette décision est le résultat de troubles croissants entre l’Inde et la Chine à la suite de l’affrontement à la frontière à la ligne de contrôle royal (LAC ).

C’est ainsi que des millions d’utilisateurs de ce portail d’achat en ligne ont posé diverses questions, notamment “¿SHEIN est-il interdit en Inde? “” Pourquoi SHEIN est-il interdit? “

Et cela peut être une surprise pour de nombreux utilisateurs qui SHEIN Il est interdit par le gouvernement indien depuis le 29 juin 2020.

SHEIN, comme vous vous en souvenez peut-être, est une marque de magasinage en ligne, elle utilise une page Web et une application qui en nécessite une pour fournir des données de localisation et plus encore à l’application.

Il est à noter que SHEIN est un portail d’achat en ligne basé en Chine basé à Guangzhou, Hong Kong et Chris Xu est son fondateur et PDG.

Même si ce célèbre magasin sert des millions de clients en Inde, le ministère de l’Intérieur a déclaré avoir reçu de nombreuses plaintes de diverses sources.

Et c’est pourquoi la décision a été prise d’éviter toute invasion de la vie privée et aussi de protéger le cyberespace indien.

Cela comprend divers rapports sur l’utilisation abusive de nombreuses applications chinoises, notamment SHEIN, pour voler et transmettre subrepticement les données des utilisateurs de manière non autorisée à des serveurs situés en dehors de l’Inde, ont-ils rapporté.

Et bien, c’est la principale raison pour laquelle SHEIN est actuellement interdit en Inde avec d’autres applications chinoises telles que TikTok, UC Browser, UC Browser Mini, SHAREit, Likee, Xender, Parallel Space, Beauty Plus et plus encore.

D’autre part, SHEIN est une plateforme de commerce en ligne internationale de type B2C qui se concentre principalement sur les vêtements pour femmes, mais propose également des articles pour hommes, des vêtements pour enfants, des accessoires, des chaussures, des sacs et d’autres articles de mode.

Le marché de SHEIN couvre l’Europe, l’Amérique, l’Australie et les pays du Moyen-Orient, cette marque a été créée en octobre 2008, avec pour devise «chacun a le droit de profiter de la beauté de la mode».

Quelque chose de très important jusqu’à présent, c’est que SHEIN atteint actuellement plus de 220 pays et régions à travers le monde.

SHEIN propose les dernières tendances pour les femmes et les jeunes, à des prix plus que attractifs, il est capable d’apporter les dernières tendances basées sur la mode mondiale et de mettre ces styles sur le marché.

Par conséquent, si vous recherchez un style bohème, des t-shirts graphiques, des chemisiers imprimés ou encore des maillots de bain chics, SHEIN est votre magasin, puisque l’objectif est de proposer des produits de qualité avec style, à des prix attractifs pour tous les utilisateurs du monde.

Cette incroyable boutique en ligne est livrée dans plus de 220 pays et régions à travers le monde et le site Web est disponible pour les États-Unis, l’Espagne, la France, la Russie, l’Allemagne, l’Italie, l’Australie et le Moyen-Orient, donc SHEIN expédie de l’un des nombreux entrepôts dont nous disposons dans le monde, celui qui est le plus proche de la destination.

