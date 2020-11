C’est la sensation, Celia Lora regarde au maximum avec cette robe léopard | INSTAGRAM

La mannequin mexicaine populaire, Celia Lora, participe à une émission intitulée Tout le monde veut la célébrité diffusée sur la chaîne Azteca One et où, accompagnée de son animateur Roger González, elle vole l’attention de nombreux téléspectateurs.

Comme d’habitude, la jeune femme n’a pas perdu de temps à prendre des photos avec les tenues qu’elle a portées pour assister au programme, ceci étant robe léopard l’un des favoris des fans et le plus récent téléchargé sur leurs réseaux sociaux.

C’est son dernier message dans son Instagram officiel, où on peut la voir alors qu’elle participe au programme assise sur le plateau et souriant à la caméra, très jolie. Pour cette raison, elle a rapidement réalisé près de 100 000 likes ainsi que des milliers de commentaires où ils la flattent et lui dédient des messages très créatifs pour tenter d’attirer son attention.

Hier encore, nous avons pu la voir chanter une chanson de Paulina Rubio pieds nus sur scène et avec toute l’énergie et l’attitude qui la caractérisent, tout en portant ce look qui nous ravit désormais tous sur internet.

La belle Celia Lora a beaucoup d’attention de la part des internautes, car tout ce qu’elle fait devient rapidement un réflecteur qui l’éclaire et fait parler d’elle ou du moins elle se retourne pour voir ce qu’elle fait maintenant Eh bien, tout le monde est frappé par le fait que, bien qu’il n’ait pas le talent de chanter comme son père Alex Lora, chanteur du groupe Rock el Tri; elle a tellement de diffusion et de portée.

En fait, de nombreux internautes sont très bouleversés et considèrent qu’elle est une fille qui n’aime que montrer sa silhouette et qui n’a ni talent ni grâce, cependant, elle a montré avec son grand dévouement et surtout sa personnalité qu’on peut faire beaucoup avec elle. présence, ainsi que toujours participer avec la meilleure attitude pour divertir ceux qui l’apprécient.

Ce n’est pas du tout facile d’être une influenceuse de sa stature, mais elle a réussi à le prendre de la meilleure façon, en fait pour le moment elle aide de nombreuses personnes à promouvoir leur entreprise à travers ses histoires Instagram, un site où elle suppose que En plus d’avoir reçu des cadeaux de leur part, il les aide à se faire connaître gratuitement.

Cette action est l’une des plus marquantes et des plus échangeables de Celia Lora ces derniers mois, en plus de créer beaucoup de contenu à la fois avec MTV et avec d’autres chaînes de télévision, la jeune femme a beaucoup téléchargé à voir sur son profil.

C’est ainsi que Celia Lora domine le monde du divertissement, simplement avec son attitude et son énergie essayant de transmettre une bonne ambiance où qu’elle soit, même si souvent elle finit par être la fille si controversée qu’elle est pour dire tout ce qu’elle pense sans un filtre.

Rappelons-nous que dans sa performance d’hier, Celia Lora est apparue en chantant, en marchant et en dansant sur toute la scène, chantant avec sa voix tout faux, essayant de convaincre les juges, Liliana Arriaga “La Chupitos”, Zelma Cherem “Curvi Zelma” et Memo Martínez , y parvenir grâce à leur attitude qu’ils jugent la plus importante.

La belle Lora a également une page au contenu exclusif, à laquelle elle nous invite fréquemment, car là à travers un abonnement elle nous propose un contenu personnalisé et plus distingué, quelque chose à ne pas manquer.