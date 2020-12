C’est le montant d’argent dont dispose Travis Scott, vous ne pouvez pas l’imaginer! | Instagram

Une question que beaucoup de gens se posent est de savoir combien d’argent le musicien aura Travis Scott, qui a la franchise de rap la plus lucrative, alors cette fois, nous en parlerons et vous serez sûrement laissé la bouche ouverte.

Il ne fait aucun doute que Travis Scott deviendra bientôt le roi des affaires de la nouvelle génération de rappeurs et de chanteurs hip hop.

Et c’est qu’en très peu de temps, il a fait de son nom la franchise la plus écrasante et la plus lucrative, développant son propre style de la manière dont les célébrités et davantage d’entreprises du marché créent des synergies.

Mais on ira un peu au début, Jacques Webster, originaire de Houston, Texas, a débuté sa carrière dans le monde de la musique professionnelle en 2012, signant son premier contrat avec la maison de disques Epic Records.

Depuis, il a réussi à se transformer en une Midas qui convertit tout ce qu’il touche en dollars, ce qui est extrêmement impressionnant.

Cette année a également été une année de grande croissance pour le rappeur, puisque si son image apparaît dans un céréales, l’édition limitée “Travis Scott” de Reese’S Puffs, se vend rapidement et va être payé au prix de l’or à la revente.

Et si la marque Nike Il sort des éditions limitées “Travis Scott”, elles se vendent également en quelques minutes et commencent à s’apprécier sur le marché secondaire.

Et si la chaîne McDonalds lance le menu «Travis style» à 6 $, car le public devient également fou et la chaîne de restauration salue la croissance de ce quartier aux États-Unis.

C’est pourquoi il n’est pas surprenant que Play Station a conclu un contrat pluriannuel avec le chanteur pour 20 millions de dollars, ou qu’une nouvelle boisson Hard Sletzer appelée “Cacti” promet d’énormes profits au cerf belge AB InBev venant de la main de Scott.

En plus de parler de ses concerts virtuels de Fortnite, qui peut actuellement être considéré comme beaucoup plus rentable que le face-à-face, et qui n’est pas compté dans le chiffre que nous donnerons encore de votre fortune nette.

Et la vérité est qu’un grand succès de l’initiative était déjà attendu lorsque Epic Games a annoncé une série de concerts gratuits de Travis Scott à Fortnite pendant le verrouillage, cependant, le résultat final a dépassé les attentes des organisateurs.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Puisque seulement dans le premier concert qui a eu lieu, Travis Scott il a rassemblé plus de 12,3 millions de joueurs simultanés, passant à 27,7 millions de joueurs uniques au cours des cinq concerts tenus.

C’est ainsi que Travis a empoché 20 millions de dollars pour son concert de 10 minutes, un chiffre vraiment impressionnant par rapport à ce que génère un concert conventionnel, en prenant par exemple sa tournée “Astroworld”, avec 28 dates, qui en 2019 a inscrit 53 , 5 millions de dollars, ce qui en fait la tournée la plus lucrative de l’année.

Comme vous vous en souvenez peut-être, à la fin de 2019, Travis a fondé son propre label, Cactus Jack, qui non seulement entre par le biais de ses concerts et de ses parrainages, mais qui a également une source importante de profits provenant de la vente de merchandising, tels que des baskets ou des figurines d’action. .

C’est ainsi que l’on peut arriver à ce que la valeur nette de sa fortune soit de 39,5 millions de dollars, non négligeable, mais insignifiante par rapport à celle de son ex-petite amie, Kylie Jenner, avec qui il a sa fille Stormi, et qui revient à 900 millions de dollars.

Maintenant, vous vous demandez peut-être à quoi ses revenus sont dépensés, car comme vous pouvez le voir, il possède de grandes demeures, des voitures de sport et des bijoux.

Sa grande passion est les voitures de sport en édition limitée, et c’est pourquoi dans son garage, vous pouvez trouver des modèles tels qu’une Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster ou une Ferrari 488 GTB orange, ainsi que des motos impressionnantes.

Quant aux moyens de locomotion, il s’est également vanté sur les réseaux sociaux des jets privés, ce que toutes les célébrités ne peuvent pas offrir.

Il est important de mentionner que Scott Cette année, il a acheté une résidence dans le quartier exclusif de Brentwood à Los Angeles, un manoir colossal de 23,5 millions de dollars avec vue sur toute la ville.

1500 mètres carrés répartis en 7 chambres et 11 salles de bains, sur trois étages qui sont intégrés à l’orographie de l’endroit où il se trouve, et avec un garage pour 20 voitures. De plus, il est copropriétaire avec son ex d’un autre manoir dans la région de Benedict Canyon, également à Los Angeles, évalué à 13,5 millions de dollars.

Cela peut vous intéresser: Travis Scott pourrait bientôt lancer une PS5 Limited Edition!