Nous allons vous présenter quelques titres qui ne sont actuellement pas disponibles pour le Mexique et le reste de l’Amérique latine, ils doivent donc encore être publiés sur la plateforme de Disney +, alors ne mangez pas de fringales car très bientôt elles arriveront.

L’arrivée de la plateforme Disney + en Amérique latine a apporté plusieurs surprises aux fans en raison du contenu qu’elle n’inclut pas et maintenant beaucoup se demandent quand et pourquoi cela s’est produit.

Il ne fait aucun doute que l’arrivée de Disney + L’Amérique latine a été accueillie avec émotion par les fans et les fameuses licences qu’elle inclut et le nouveau matériel qu’elle produit était parmi les plus convoités avant le lancement.

Cependant, les fans ont également pris un petit ou peut-être grand déception, car ils ont découvert du contenu que la plate-forme de streaming n’a pas.

La première chose qui a attiré beaucoup d’attention et qui était une tendance a été l’omission d’un grand nombre de chapitres de la série animée de “The Simpsons”.

Et est-ce que Disney + n’incluait que les saisons 29 et 30, qui sont malheureusement loin d’être les favorites du public et c’est pourquoi Diego Lerner, président de The Walt Disney Company en Amérique latine, a répondu à la controverse et a déclaré que la raison en est que le Le reste des saisons est l’épine dorsale de Fox Channel.

C’est pourquoi la suppression du exclusivité des meilleurs chapitres affecterait sérieusement vos mesures, selon la stratégie de l’entreprise.

En outre, certains films Marvel figurent également sur la liste des absents de la première, tels que “Iron Man” et “The Incredible Hulk”, car ils ont un contrat en cours avec la plate-forme Netflix, tandis que “Spider-Man “Il appartient à Sony et a un accord avec Hulu et” Deadpool “et” Logan “sont classés pour les adultes.

Il ne manque que deux films dans la franchise “X-Men” et ils seront probablement mis en service dans les prochains mois en raison d’une décision éditoriale.

Comme si cela ne suffisait pas, les fans se sont également plaints de ne pas avoir trouvé la série “Floricienta”, diffusée sur Disney Channel au début de 2000.

C’est pourquoi ils ont annoncé que dans ce cas, il s’agit d’une production argentine qui a été diffusée par la chaîne et les droits n’ont jamais appartenu à la société de Disney.

Dans certaines circonstances exceptionnelles, Disney + n’inclut pas certains épisodes d’une série télévisée pour diverses raisons telles que la classification, la disponibilité des droits ou d’autres décisions éditoriales », ont-ils expliqué à ce propos.

D’autre part, Disney + distribue principalement des films et des séries télévisées produits par Walt Disney Studios et Walt Disney Television, et le service fait également la promotion du contenu des marques de la société Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic en particulier.

Des films et séries télévisées originaux sont également distribués en Disney +, avec dix films et sept séries produits pour la plateforme à partir de novembre 2019.

Servant aux côtés des autres plates-formes de streaming de Disney – Hulu orientée vers la programmation générale et ESPN + orientée vers le sport – Disney + se concentre sur le divertissement familial basé sur les marques Disney.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le service a été lancé aux États-Unis et au Canada le 12 novembre 2019 et se concentre sur le contenu cinématographique et télévisuel de Walt Disney Studios.

Il existe également des films et des séries originaux basés sur des propriétés nouvelles et existantes, y compris du contenu basé sur Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, les franchises les plus importantes des studios du XXe siècle et les films les plus mémorables de Blue Sky Studios.

