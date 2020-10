C’est sur toutes les lèvres, ils viralisent le double de Brad Pitt

Son nom est Kivanc tatlitugIl est turc, mannequin professionnel et identique à l’acteur Brad Pitt, le même que son image a été viralisée par des internautes mettant en avant sa grande ressemblance.

Et c’est que dans un monde parallèle, il n’y aurait rien de mieux pour les fans de l’acteur hollywoodien que plusieurs Brad Pitt errant dans le monde, ce qui deviendrait apparemment réalité.

Il est à noter qu’en plus, Kivanc Tatlitug partage de nombreuses similitudes avec le célèbre et déjà les fans de l’acteur l’admirent encore plus pour sa grande ressemblance après que son image ait fait le tour d’Internet.

Mais la renommée que Kivanc a obtenue pour sa ressemblance physique avec l’acteur de “Once Upon a Time … in Hollywood”, “World War Z” pour n’en nommer que quelques-uns, est également due à sa carrière de mannequin et d’acteur si possible , personne ne soupçonnerait s’il remplaçait l’acteur dans une scène.

De son côté, Kivanc a une carrière artistique en plein essor puisqu’il est connu pour avoir participé à des séries telles que le soi-disant «Amor Prohibido», qui a été créée dans son pays d’origine en 2008 et qui l’a conduit à se faire connaître. .

Kivanc est originaire d’Adana Turquie, actuellement âgé de 36 ans, se consacre à sa carrière où son physique aujourd’hui et sa ressemblance avec Brad Pitt a donné un point supplémentaire à sa carrière déjà célèbre

Et récemment, maintenant viral sur Internet après que les utilisateurs du réseau l’ont physiquement lié à l’un des acteurs des films les plus rentables, Brad Pitt, qui a participé avec des titres tels que “Connaissez-vous Joe Black”, “Troya”, “Bastardos inglorious “et” World War Z “parmi tant d’autres.

On ne peut nier la ressemblance qu’ils ont soulignée lueog selon laquelle les acteurs partagent certains traits en commun tels que les cheveux blonds, un teint similaire à celui de l’acteur hollywoodien, un visage allongé, des yeux clairs, des sourcils abondants et un nez profilé.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que des images de certains doubles célèbres sont trouvées dans le monde.

Des célébrités comme Billie Eilish, Margot Robbie (Harley Quinn), Liam Hemsworth, Cristiano Ronaldo, Danna Paola et Ester Exposito ont été trouvées similaires à d’autres personnes qui n’ont généralement rien à voir avec le monde du show business.

Pendant ce temps, le compte Instagram de l’acteur est toujours plein de commentaires flatteurs puisque ses fonctionnalités l’ont amené à être considéré comme le plus bel acteur de ces régions.

Cependant pour beaucoup Brad Pitt Il occupera toujours une place spéciale et à son moment le plus célèbre, il fut l’un des plus assiégés pour sa grande beauté.

À tel point que l’acteur de 56 ans de Shawnee, Oklahoma a eu une liste interminable de femmes dans son sillage.

Cependant, celles qui auraient laissé le plus de traces dans sa vie sont l’actrice Jennifer Aniston et Angelina Jolie, avec qui il a même partagé la garde de 6 enfants, trois enfants qui ont procréé à la suite de leur relation, sa première fille biologique, Shillow, les jumeaux Knox. , Vivienne et trois autres enfants adoptés tous les deux, Pax, Zahara et Maddox.

Cependant, pendant plusieurs années, le couple qui semblait être l’un des plus stables d’Hollywood s’est séparé et depuis lors, ils ont joué dans une controverse sur leur divorce à partir de laquelle jusqu’à aujourd’hui les choses semblent avoir atteint un point plus équilibré, même s’il y a quelques temps. des mois, on parlait encore de désaccords dans leur séparation.