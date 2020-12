“

Il s’agit par définition d’un Brexit dur », explique un homme qui devrait savoir.

Philip Rycroft, qui était le principal mandarin du département du Brexit, ajoute: «Cela réalise ce que les Brexiteers voulaient, cela ne fait aucun doute, mais c’est un accord relativement mince et signifie un changement très important dans nos relations commerciales avec l’UE.

«De ce point de vue donc, le gouvernement affirmera qu’il a atteint le résultat auquel il aspirait.»

M. Rycroft a été clair sur le coût économique pour la Grande-Bretagne, bien que beaucoup de gens ne se rendent pas compte dans les années à venir de l’impact de la rupture des liens avec l’UE, car le PIB ne devrait pas baisser en conséquence, mais simplement croître moins vite.

«À long terme, la plupart des analyses économiques suggèrent … que le type d’accord sur la table signifiera que nous allons croître moins vite que ce que nous aurions fait autrement, à hauteur de peut-être quatre, cinq pour cent,» il continue en parlant sur Sky News.

«Donc, nous serons un peu plus pauvres que nous ne l’aurions été si nous étions restés dans l’UE, c’est ce que disent la plupart des économistes, pas tous.

«Nous ne remarquerons pas cela individuellement dans l’ensemble parce que vous ne savez pas ce que vous n’avez jamais eu.

«Mais la raison en est que la sortie du marché unique met en place de nouvelles barrières non tarifaires, entre nous et notre principal marché, et celles-ci s’appliquent non seulement aux biens mais aussi aux services.»