C'est un délice! Chayanne profite de la plage très cool

D’origine portoricaine Chayanne Il a ravi à nouveau l’élève de ses admirateurs, même s’il ne partage généralement pas de photographies de son quotidien, l’interprète de “Tiempo de vals” a été aperçu en profitant de la plage et en consommant quelques-unes des spécialités locales du lieu.

Il chanteur Le joueur de 52 ans ne cesse de tomber amoureux de ses followers qui sont toujours à l’affût de ses publications et de toute actualité qui le concerne, sans aucun doute Chayanne est le rêve de toute femme et le plus curieux est qu’il a des admirateurs de tous âges.

Il a lui-même avoué être surpris par le public qu’il a eu l’occasion de rencontrer lors de ses concerts car il rencontre trois générations de sa grand-mère, mère et fille, sans aucun doute sa musique continue de transcender, il est l’un des artistes que l’on adore le plus écouter et surtout à voir, car il faut noter qu’en plus d’être un chanteur professionnel, il est un danseur d’exception qui finit sans faute par ravir ses assistants dans chacun de ses concerts.

Même si Chayanne a tendance à être un peu réservé sur sa famille, l’interprète de “Provocame” a réussi à maintenir un équilibre parfait entre sa vie de célébrité et de père de famille et mari, dès son plus jeune âge, il a tenté de protéger sa famille des scandales et aussi des les exposer aux médias, ce qui a toujours été respecté mais au fil des années, nous avons pu en apprendre un peu plus sur sa propre famille et sa vie, ce que nous apprécions pour les commentaires qu’il a fournis dans certaines interviews.

Chayanne partage plusieurs de ses activités sur son compte Instagram officiel, comme célébrité et à de très rares occasions, nous le voyons profiter de sa vie personnelle, comme ce fut le cas sur la photo principale de cette note.

Il y apparaît le chanteur et aussi un acteur appréciant le climat de son Porto Rico natal, à cause du drapeau qui apparaît sur la palapa où il se trouve, Chayanne célèbre la fête des pères, nous ne savons pas ce qui a l’air le plus délicieux si la noix de coco fraîche qu’il prend ou lui-même.

Toujours avec son sourire caractéristique avec lequel il a réussi à tomber amoureux de plus d’une belle femme, Chayanne nous a remis ce post il y a quelques mois, le 16 juin 2019.

Bonne fête des pères de Isla del Encanto. Heureux de partager avec ma famille », a-t-il écrit sur la carte postale.

Comme prévu, le beau Portoricain a obtenu des milliers de j’aime, plus de 300 000 et des commentaires que bien qu’ils atteignent une telle quantité, ils suffisent, en eux ils ne font que louer le beau chanteur.

Le plus bel homme il n’y a personne comme le seul “,” Il y a mon Dieu mais que tu es belle et gentille “,” Salutations ma chère amie Chayanne, amusez-vous !!! “, ont écrit certains fans.

Malgré le fait que son compte Instagram compte 5 millions 700000 followers, nous sommes sûrs que ce montant ne se compare pas du tout aux fans qu’il a réellement, bien sûr cela aide également à se faire une idée de la popularité de la star, de il y a plus de 40 ans Chayanne Il a réussi à captiver des milliers ou peut-être des millions de participants à ses concerts et aussi ceux qui ont acheté ses albums ne se comparent sûrement pas à ce nombre.

Quelque chose qui l’a également caractérisé, c’est que malgré le fait que sa musique continue d’être la même, il a bien sûr ajouté de nouveaux tubes, mais ils ne se comparent pas aux classiques tels que “Ça laisserait tout”, “Torero”, “Complètement amoureux” Entre autres, on pourrait dire qu’ils ne sont jamais entendus de la même façon, car dans leurs concerts ils ont tendance à leur donner une tournure inattendue, réussissant à provoquer plus que des cris et des applaudissements, mais aiment les cœurs et les émotions.

