Il a fallu beaucoup de temps à Russell T. Davies pour écrire son nouveau drame en cinq parties sur Channel 4, It’s a Sin. Des décennies, dit l’écrivain, aujourd’hui âgé de 57 ans, pendant lesquelles il n’était tout simplement pas prêt à affronter son sujet. À partir de 1981 et en se concentrant sur un groupe de jeunes hommes homosexuels vivant à Londres tout au long de la décennie au cours de laquelle le sida a ravagé leur seule communauté juridique récente (et à peine – l’âge du consentement pour les relations homosexuelles n’a été abaissé de 21 à 18 ans en 1994, à 16 en ’99), la série, c’est du vintage Davies: drôle, débordant et joyeux mais aussi choquant, triste et finalement dévastateur. Au générique final, je poussais des sanglots devant le gaspillage de vie et de promesse.

Le casting est principalement composé d’acteurs homosexuels masculins (Davies a déclaré récemment qu’il était actuellement d’avis que les acteurs gays devraient jouer des personnages gays, bien qu’il ait remarqué plus tard qu’il se sentait “ différent il y a cinq ans – et je pourrais changer d’avis dans cinq ans. ans ») dont le chanteur et acteur Olly Alexander dans le rôle principal. Ritchie Tozer est un aspirant acteur gay de 18 ans qui déménage à Londres depuis l’île de Wight et se comporte, comme on peut s’y attendre, comme un enfant dans une confiserie.

La scène gay londonienne a accueilli des hommes exclus de leur propre vie domestique

Ritchie trouve rapidement un groupe d’amis exubérant – le camp Roscoe (Omari Douglas), d’une famille nigériane; superbe morceau de drame Ash (Nathaniel Curtis); le doux et réservé Gallois Colin (Callum Scott Howells) toujours vêtu d’un costume immaculé comme il sied à l’assistant d’un tailleur – mais toujours au centre se trouve sa meilleure amie, Jill.

Jouée par la lumineuse Lydia West, elle est basée sur une autre Jill, l’actrice Jill Nalder, que Davies a rencontrée à l’âge de 13 ans au Youth Theatre au Pays de Galles et qui est l’un des «héros méconnus», dit Davies, du mouvement pour apporter les terreurs de Aide à l’extérieur; éduquer le public et soutenir les personnes atteintes de la maladie. Pour Davies, autant It’s a Sin est un hommage à tous ces beaux garçons perdus, c’est aussi une lettre d’amour aux femmes qui se sont mobilisées avec un amour inconditionnel là où même certaines mères ne pouvaient ou ne voulaient pas le faire.

«Elle ne le prendra pas», dit-il, quand je fais un zoom sur les deux amis ensemble dans leurs maisons respectives (à ce stade, la technologie de Nalder lui a échoué, permettant à Davies de chanter ses louanges sans être dérangée). «Tout le monde le faisait», dit-elle, «c’était nous tous» – et ce n’était pas le cas. C’était un groupe de personnes très exceptionnel qui a fait ces choses et elle est aux avant-postes. Elle est incroyable.”

Nalder – qui joue la mère de Jill dans le drame – venait d’une famille «ouverte d’esprit, très tolérante». «Je n’ai pas eu de problème à parler de mes amis [that they were gay]. Mais bien sûr, je ne disais pas ça de moi.

«Vous aviez une maman gay-friendly», intervient Davies. «Vers l’âge de 18 ans, une fois que nous avons commencé ces soirées, nous nous sommes réveillés chez l’un l’autre. Et c’était ta mère, préparant un sandwich au bacon et mettant la bouilloire en marche.

Keeley Hawes et Shaun Dooley jouent les parents de Ritchie

Sa propre mère, bien que favorable, était «un peu plus réservée. Elle n’a pas été surprise, elle aurait probablement pu me le dire quand j’avais cinq ans, mais c’était un monde inconnu pour elle. Et quand il a commencé à sortir, «âgé d’environ 21 ans, il y avait un virus qui arrivait aussi, donc nous ne sortions pas seulement, mais nous disions aussi, et au fait, je ne suis pas malade. Et je promets de ne pas tomber malade, mais personne ne savait vraiment comment vous êtes tombé malade, à l’époque.

L’ignorance qui a entouré la transmission du VIH ressort clairement du drame diffusé à partir de vendredi. Il est maintenant difficile de comprendre à quel point on a mal compris et à quel point il était difficile d’obtenir des informations. «Il y a eu 10 bonnes années, peut-être plus, quand les gens se sont demandé:« pouvez-vous l’obtenir par le sexe oral? », Dit Davies.

«Il y avait définitivement une chose: pouvez-vous l’obtenir en vous embrassant? Vous ne pouvez être que des «baisers secs» », ajoute Nalder. «Ils disaient que vous ne pouviez pas avoir de fluides corporels, vous pouviez le faire passer à travers vos yeux. Et en plus de cela la peur que vous pourriez avoir. Certaines personnes auraient ces marques de sarcome de kaposi sur leur corps, alors tout le monde regardait un petit endroit et pensait: «Mon Dieu, c’est ça? C’était un bourbier de confusion.

Certains premiers patients ont été enfermés illégalement, leur nourriture laissée à la porte par un personnel médical craintif jusqu’à ce qu’un membre de la famille vienne la porter. Cela n’a pas été aidé, dit-elle, par le fait que même au sein de la communauté médicale, «les connaissances étaient tellement limitées quant à ce qui se passe lorsque vous n’avez pas d’immunité».

«Je pense que c’est la première fois que nous avons commencé à utiliser le mot« immunité », vraiment, culturellement», reconnaît Davies. «C’était comme, ‘qu’est-ce que tu veux dire, j’ai un système immunitaire?’ ‘

Le manque d’informations a conduit à une terreur d’infection

Dans certains cas, la variété vertigineuse de maladies qui pourraient attaquer un patient séropositif, de manière perverse, a contribué à cacher la vérité. «Je me souviens que quelqu’un a dit à propos d’un de mes amis, alors qu’il semblait avoir un lymphome:« Cela signifie probablement que vous pouvez dire à ses parents, parce que n’importe qui peut mourir d’un lymphome »», dit Nalder. Un autre ami a prétendu, même avec elle, que son cancer était survenu par hasard, pendant trois ans. «Ensuite, il m’a appelé de l’hôpital et je suis allé rendre visite et ils m’ont demandé, ‘êtes-vous l’ami de tel et tel» – et je savais, je savais que j’étais dans un service de lutte contre le sida. Et je suis entré et j’ai dit: ‘Vous n’avez pas à me le dire. Le sou a chuté. ”

«Il y avait des hommes dans ces lits mourant tout seuls, et certains d’entre eux n’en ont même pas parlé à leurs amis, même à leurs amis gays. Il y avait tellement de honte attachée à tout cela », dit Davies.

Même les hommes qui avaient de l’amour autour d’eux avaient besoin d’un soutien supplémentaire. «Vous avez besoin d’un moyen de contrôler les visiteurs», rit Davies. «Certains beaux garçons auraient eu 100 visiteurs par jour et quelqu’un doit prendre en charge, et dire non, un à la fois, s’il vous plaît. C’est une chose difficile, un chevet. J’ai fait ça pour mon propre mari, quand il était mourant [Andrew Smith died from cancer, at home, in 2018]. C’est beaucoup de travail, contrôler les visiteurs toute la journée. D’une manière charmante, ce n’est pas une difficulté, mais c’est du travail. Vous ne pouvez pas laisser la situation devenir incontrôlable. ”

Il regrette de ne pouvoir travailler sur son scénario dans aucune des histoires lesbiennes de l’époque. Lorsque le personnel infirmier avait encore peur, «ce sont spécifiquement les infirmières lesbiennes qui sont intervenues et ont fait des quarts de travail supplémentaires, qui ont tenu ces mains et épongé ces sourcils, vidé les bassines de lit et fait le travail. Et je suis naïvement abasourdi quand il me parle des lesbiennes qui ont contracté le sida dans les années 80, «parce qu’il y a des lesbiennes qui aiment avoir des relations sexuelles avec pénétration, non? Et s’ils vont avoir des relations sexuelles avec pénétration, ils sont plus susceptibles d’aller voir leur compagnon, l’homme gay, qu’un homme hétéro. Et c’est ainsi que cela leur a été transmis. Et ils ont donc dû s’allonger dans ces lits, avec des niveaux de honte extrêmement compliqués.

Ah oui, la honte. Un personnage du drame jaillit des théories du complot et continue d’avoir des relations sexuelles non protégées même après être sûr d’être infecté, par honte, peur et incrédulité. Même si Davies a eu de la chance et n’a jamais été infecté, «c’était moi», admet-il. Il est devenu plus difficile de nier, dit-il, quand il a commencé à voir une couverture croissante dans les journaux.

Nathaniel Curtis est l’acteur rêveur en herbe Ash

Une fois qu’il a accepté ce qui se passait, «j’ai fait ma part, vous savez, j’ai donné de l’argent, j’irais à des événements caritatifs. J’avais des amis qui sont morts et j’espère que j’ai été gentil. Je veux dire, tu es stupide, quand tu es jeune. Mais je n’étais certainement pas à l’avant-garde de l’activisme du sida comme Jill l’était.

Un foyer d’activisme précoce, dit Davies, était le territoire natal de Nalder dans le théâtre londonien (dans le drame, nous la voyons chanter dans le refrain des Misérables avant de courir après le travail pour s’occuper des téléphones à une hotline d’information sur le VIH). «Dans ce combat, alors que l’activisme a commencé, je pense que ce qui est laissé de côté, c’est le West End», dit-il. «Tant d’acteurs étaient homosexuels, il y avait tellement de gens qui tombaient malades qu’en fait, le début précoce de l’activisme était dans ces lignes de choeur. À ce jour, le West End est une centrale électrique, il est toujours au centre de la collecte de fonds pour le VIH. Mais à ces débuts, vous étiez ceux qui vous réunissiez, vous étiez en première ligne », dit-il à Nalder.

«Les gens se sont vraiment rassemblés», reconnaît Nalder. Au début des années 90, suite au succès des campagnes Equity Fights Aids de Broadway, «environ 10 d’entre nous ont essayé de mettre en place cela à Londres, avec divers spectacles du West End, de grands spectacles en cours et qui pouvaient faire des cabarets de fin de soirée – et parfois un Broadway la célébrité ferait partie du spectacle. Les performances de fin de soirée ont permis de récolter beaucoup d’argent. “

«Les avocats hésitent à nommer des noms», ajoute Davies, «mais il y avait des producteurs, des producteurs de West End et des réalisateurs qui étaient magnifiques et qui créaient des emplois pour des personnes malades, qui n’étaient pas vraiment des emplois. Il y avait un bureau au coin, c’était comme – vous allez simplement être malade, et nous vous paierons un salaire. Ils ont fait des choses extraordinaires.

Des femmes comme Jill sont devenues la famille choisie par de nombreux hommes

Face à ce genre de soins, quelle place y a-t-il pour le pardon de ceux qui n’étaient pas si gentils? Il y a une scène tard dans C’est un péché où une Jill dévastée déchire une bande de la mère d’un garçon mort, lui disant que c’est la honte qu’elle lui a instillée qui l’a amené à bloquer ce qui se passait et potentiellement à tuer d’autres. C’est sombre, mais difficile à contester. Ces parents, qui ont rejeté leurs enfants ou ont clairement indiqué que leur «style de vie» était inacceptable, méritent-ils le pardon, je leur demande? Davies est sans équivoque.

“Oui! Certaines personnes ont agi terriblement, mais l’un de nous n’a-t-il pas fait cela? Quand Smith est mort, «il y avait des gens qui ont vraiment mal géré ça, qui n’ont pas écrit ou ne l’ont pas mentionné. Mais je me souviens de moments où je n’écrivais pas. Je connais des gens qui sont morts. J’avais l’intention d’écrire à leurs parents, et je ne l’ai pas fait, parce que j’étais trop jeune et trop stupide pour le faire. Nous avons tous été cet idiot.

En fin de compte, pense-t-il, «il faut être gentil. Et si leur fils est mort, ils sont autorisés à se comporter comme ils le souhaitent, en fait, c’est la vérité.

Nalder est d’accord. «Je pense que dans tous les cas, sauf dans le pire des cas, les gens aimaient certainement leur fils, mais ils ne comprenaient pas. Et c’est devenu trop difficile à assumer, quand quelqu’un est en train de mourir. Il y avait de l’amour et le désir de comprendre, mais pas le temps de le faire », dit-elle. «Aucun de mes amis que je connaisse, ne voudrait tenir quoi que ce soit contre les parents qu’ils aimaient.»

Quant à ceux qui «ont fait des choses terribles, qui ont complètement renié leurs enfants – ils n’ont pas besoin de mes sages paroles pour se sentir mal», dit Davies. «Ils vivaient déjà dans une sorte d’enfer, ils ne sont pas satisfaits de ce qu’ils ont fait. Il n’y avait pas de repos dans leurs cœurs, il n’y avait pas de contentement, il n’y avait pas de paix. Je n’ai rien à faire. Je pense que si quelque chose, vous voulez leur tendre la main et leur dire: «Viens ici, viens parler. Laissez tomber vos barrières. C’est d’accord.'”

It’s a Sin commence sur Channel 4 à 21h le vendredi 22 janvier