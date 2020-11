P

Les patrons et les brasseurs d’ub ont salué un demi-tour partiel du gouvernement qui verra les pré-commandes de pintes à emporter autorisées pendant le verrouillage comme un “énorme soulagement”.

Les ministres ont été confrontés à une réaction brutale cette semaine après qu’il a été annoncé que les ventes à emporter d’alcool dans les pubs et autres lieux d’accueil seraient interdites du jeudi au 2 décembre.

Mais le nouveau règlement de verrouillage complet maintenant publié par Public Health England stipule que la vente d’alcool pour consommation hors établissement sera autorisée – à condition qu’il ait été commandé à l’avance en ligne, par téléphone ou par courrier.

Les clients pourront se présenter à leur local et récupérer une pinte ou une autre boisson, à condition de ne pas «entrer dans les locaux pour le faire».

(

Jonathan Neame a déclaré: “C’est très bienvenu et je suis ravi qu’ils aient annulé cela”

/ Berger Neame)

Jonathan Neame, directeur général du plus ancien brasseur britannique Shepherd Neame – qui est à l’origine de plus de 300 pubs à Londres et dans le sud-est – a déclaré au Standard: “C’est très bienvenu et je suis ravi qu’ils aient annulé cela.

“Je suis ravi qu’ils aient vu du sens à ce sujet, et pour certains entrepreneurs, cela fera une différence. Cela leur donnera un peu de revenus pendant une période très stressante.”

Le président national de la CAMRA, Nik Antona, a déclaré dans un communiqué: “Je suis ravi que le gouvernement ait écouté les préoccupations de milliers de membres de la CAMRA, les amateurs de pub et les amateurs de bière qui ont envoyé un courrier électronique à leurs députés au cours des 48 dernières années heures, exhortant le gouvernement à autoriser les pubs et les brasseries à vendre de l’alcool à emporter pendant le deuxième verrouillage.

«C’est une bouée de sauvetage vitale pour les pubs et les brasseries locales à travers l’Angleterre au cours des quatre prochaines semaines, leur donnant une bouée de sauvetage et permettant aux gens de soutenir les entreprises locales.»

(

Steve Ryan de la brasserie 40FT à Dalston a déclaré que la décision était venue comme un «énorme soulagement»

/ 40FT)

Les brasseurs indépendants avaient également appelé à la clarté cette semaine pour savoir s’ils seraient en mesure de vendre directement aux clients. Les nouvelles règles publiées ont clarifié le fait que les brasseries peuvent fonctionner sans licence, ce qui signifie qu’elles pourront vendre de la bière en bouteilles et en canettes à emporter sans avoir besoin de pré-commander.

Plus de 90% des ventes de la brasserie 40FT de Dalston proviennent généralement de l’approvisionnement des pubs, bars et restaurants de Londres. Le co-fondateur de 40FT, Steve Ryan, a déclaré que la décision était venue comme un “énorme soulagement”.

Il a déclaré au Standard: «C’est un énorme soulagement pour nous à la brasserie 40FT.

«Après plusieurs jours d’incertitude et avec un seul jour avant le verrouillage, nous pouvons maintenant planifier avec confiance comment nous emballerons et vendrons notre bière ce mois-ci.

«Nous allons transformer notre taproom de 40 pieds en une licence de 40 pouces de réduction pour vendre notre bière en canettes, des mini fûts de huit pintes à emporter. [We will have ] un service Click & Collect et une livraison à domicile dans tout le pays. “

Bethany Burrow Atherton, cofondatrice de la Beerblefish Brewing Company d’Edmonton, a également déclaré que la nouvelle était venue comme un énorme soulagement.

Elle a déclaré: «La clarification selon laquelle les magasins de bouteilles de brasserie peuvent ouvrir normalement et que les pubs peuvent offrir des plats à emporter à emporter est un énorme soulagement. Nous craignions que bon nombre de nos clients de gros ne ferment leurs portes pour la dernière fois ce soir, mais cela a donné à l’industrie une bouée de sauvetage dont elle a désespérément besoin.

Mais certains représentants de l’industrie ont déclaré que le revirement partiel ne va pas assez loin.

Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer & Pub Association, a fait valoir que les pubs doivent avoir la possibilité de vendre des pintes à la demande à emporter, comme lors du premier verrouillage.

L’organisme avait averti plus tôt cette semaine que jusqu’à 7,5 millions de pintes pourraient être gaspillées si le gouvernement n’autorisait pas les pubs à vendre de l’alcool à boire hors site.

Elle a déclaré: «L’alcool à emporter des pubs s’il est précommandé et que les clients n’entrent pas dans les locaux est un mouvement, mais toujours pas assez proche.

«Les supermarchés et hors-licence peuvent toujours vendre de l’alcool, c’est donc tout à fait injuste pour les pubs sans licence.

«Il reste que pour aider les pubs et les brasseurs à survivre … le gouvernement doit donner aux pubs la même capacité de vendre de l’alcool sans licence que lors du premier verrouillage.»

James Calder, directeur général de la Society of Independent Brewers, a déclaré: “Ce n’est pas tout à fait ce que nous voulions, mais c’est une victoire pour notre industrie et pour le bon sens.”

Un porte-parole du gouvernement a déclaré dans un communiqué: «Nous reconnaissons qu’il s’agit de circonstances extrêmement difficiles pour les pubs et l’industrie hôtelière.

«La santé et la sécurité publiques restent notre priorité numéro un et c’est pourquoi les pubs et autres lieux d’accueil ne peuvent pas servir d’alcool sur place à emporter pour empêcher les gens de se rassembler en dehors de leurs locaux.

“Cependant, ils peuvent vendre de l’alcool dans le cadre des services de livraison, y compris via le clic et la collecte, par téléphone et par d’autres méthodes de commande à distance pour la collecte, à condition que les clients ne se rassemblent pas en groupe une fois qu’ils ont récupéré leur commande.”

La Chambre des communes votera sur les mesures mercredi.