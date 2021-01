C’est un félin! Anastasia Kvikto en maillot de bain audacieux et micro | Instagram

Depuis quelques années maintenant, le nom de Anastasia Kvikto On l’a beaucoup entendu sur Internet, mais c’est son surnom qui l’a rendue beaucoup plus célèbre, elle est connue sous le nom de “La Russe Kim Kardashian”, grâce à lui sa popularité a commencé à grandir, surtout quand elle partage des photos montrant sa silhouette comme elle le faisait avec un maillot de bain deux pièces, elle ressemblait à un vrai félin!

Il est courant de savoir que Anastasia Kvikto parvient à attirer l’attention des internautes, c’est grâce au fait qu’elle a une silhouette spectaculaire qui se compare à celle de la femme d’affaires américaine, d’où son surnom, en plus du fait que Kim Kardashian a subi certains aménagements esthétiques pour réaliser dit le corps, tant d’internautes assurent que le modèle russe a fait de même.

Ce que Kvikto a toujours précisé (dans certaines interviews), c’est que tout en elle est complètement naturel, elle fait beaucoup de sport et maintient une alimentation équilibrée, ce qui est peut-être la raison de son agacement lorsqu’elle la compare à Kim Kardashian car, contrairement à le futur avocat la figure du modèle est naturelle.

Cela pourrait coïncider avec leurs compatriotes car on sait que les femmes russes ont des figures spectaculaires, Anastasia Kvikto Née à Kaliningrad, en Russie, le 25 novembre 1994, elle a actuellement 26 ans, quinze ans plus jeune que la femme d’affaires et mondaine Kim Kardashian.

Ce que le mannequin a pu admettre, c’est que grâce à son surnom, c’est qu’elle a aussi commencé à être mieux connue, que bien sûr ses crédits ne sont pas démérités, mais il faut avouer que cela l’a un peu aidée à faire sa carrière au milieu davantage connu.

Grâce à ses publications, elle fait partie des mannequins gâtés des internautes qui commencent immédiatement à réagir à ses publications, tout comme ils l’ont fait avec celle qu’elle a partagée le 9 décembre 2019, sur sa photo elle apparaît vêtue d’une belle couleur blonde dans ses cheveux Elle porte un maillot de bain deux pièces et, comme c’est normal pour elle, il est assez petit.

La chose intéressante à propos de ce maillot de bain de plage est le motif imprimé animal blanc et noir, bien que plusieurs animaux aient généralement ce motif, il est attrayant de l’associer à un félin albinos en raison de son élégance. Anastasia Kvikto dans chacune de vos publications.

Il y a deux photos qu’elle a téléchargées sur son Instagram dans la première d’entre elles, elle est assise dans un fauteuil avec son dos laissant légèrement ses charmes à la fois plus bas et plus haut, dans la seconde, nous la voyons complètement par derrière montrant que le maillot de bain est perdu parmi son énorme et caractéristique charmes.

Soit vous exécutez la journée, soit la journée vous court », a écrit Kvikto.

Vous ne le saviez peut-être pas mais en plus d’être mannequin, Anastasia Kvikto a également décidé de s’aventurer dans le monde de l’entrepreneuriat car elle a lancé il y a quelques mois son propre calendrier bien qu’elle ne partage aucun détail sur les pages intérieures, la mannequin russe parvient également à capter l’attention de ses fans.

Très belle et belle, tu es ma reine “,” Beau maillot de bain sur ta peau douce! “,” Cette couleur de cheveux te va bien! “, Ont écrit certains fans.

Jusqu’à présent, on ne sait pas s’il a une page OnlyFans, une page qui est devenue très populaire parmi la communauté Internet grâce à des célébrités et des personnalités des réseaux sociaux ont lancé leur propre OnlyFans, peut-être que certains internautes et fans d’Anastasia Kvikto attendent pour lancer le vôtre.

