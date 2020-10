Le film Je ne suis plus ici est devenu un phénomène cinématographique qui a touché des milliers de personnes, y compris les cinéastes mexicains de renom Alfonso Cuarón et Guillermo del Toro, qui ont présenté le film comme une grande œuvre de Fernando Frías.

«Pour moi, cela représente une manière très vivante de renouveler la langue et les histoires qui se racontent dans le cinéma mexicain. Le cinéma mexicain est présent et vivant dans le monde entier dans les festivals, avec une impulsion, à un moment très critique où le soutien du gouvernement est détruit et il est maintenu en vie par l’entêtement de ceux d’entre nous qui décident toujours de continuer à faire du cinéma mexicain “, a exprimé Guillermo del Toro dans une vidéo partagée par Netflix.

Pour sa part, Cuarón a ajouté que le film peut réussir sans être conventionnel car les gens recherchent de nouveaux univers et des idées originales à voir au cinéma.

«C’est un film très important pour le cinéma mexicain, surtout en ce moment pour différentes raisons, car il fait vivre le cinéma mexicain. Mais c’est aussi un cadre d’inspiration, c’est un film qui défie les formules établies, parie sur sa vision personnelle et montre que cela est peut-être beaucoup plus accepté que les tentatives de formules avec une prétention plus commerciale. Au Mexique et partout dans le monde, les gens ont soif d’univers, de mondes et d’idéologies originaux et c’est ce que Fernando présente », a déclaré le directeur de Gravity, qui a assuré que Fernando Frías est en train de devenir l’un des nouveaux réalisateurs. important dans le monde.

Del Toro a expliqué que le rôle de Je ne suis plus ici est de maintenir le cinéma national en vie et que l’une des raisons pour lesquelles il a été bien accueilli par le public et la critique est que la danse et la musique ont toujours été importantes dans la culture mexicaine. .

«Le rôle de ce film dans le cinéma mexicain est de le maintenir en vie. Chaque génération vient avec un film sous le bras qui parvient à maintenir la continuité dans le cinéma, on a soif d’être dit et enseigné la vérité et c’est aussi le visage et le visage que l’on voit à l’écran ».

Je ne suis plus ici est sorti l’année dernière sur Netflix, devenant l’une des bandes les plus vues sur la plate-forme de streaming. Maintenant, il passera sur grand écran avec des performances à la Cinémathèque nationale.

De même, en septembre, elle est devenue la grande gagnante de la 62e édition des Ariel Awards de l’Académie mexicaine des arts et des sciences cinématographiques (AMACC) en remportant 10 prix dans les 13 catégories dans lesquelles elle a été nominée.

Source: Cependant