L’actrice d’Empire of Lies a révélé qu’elle avait voulu prendre Luciano Oui Carlo à la prison, mais n’a pas réussi parce que «ce n’est pas comme les emmener dans un parc d’attractions».

Leticia Calderón avec ses enfants Carlo et Luciano Collado, lors du voyage qui leur a permis de procéder à l’arrestation de Juan. (Instagram / Leticia Calderón)

«Je suis le mieux placé pour emmener les enfants, mais je veux aussi que les gens comprennent que cela ne les amène pas à Six Flags; C’est un endroit difficile, c’est une expérience qui serait forte et si j’ai été avec eux à cent pour cent dans toutes les responsabilités, c’est à moi de les prendre au moins la première fois et d’être avec eux et de les soutenir », a-t-il assuré.

“Ce n’est pas non plus si facile d’y aller, de me présenter comme ça de nulle part et de dire” Salut, je suis là, ouvre-moi. ” Depuis le premier jour, j’ai insisté pour aller voir Juan avec les enfants et cela n’a pas été possible; Je suis fatigué de chercher par tous les moyens pour lui rendre visite, je comprends qu’il aura ses raisons, mais je ne peux pas insister sur quelque chose qui m’a été refusé », a-t-il déclaré. Lety Calderon.

Juan Collado avec ses enfants, Luciano et Carlo. (Instagram)

Sur le plaidoyer de Yadhira de laisser les enfants aller rendre visite à leur père, l’actrice a répondu: «C’est un mensonge, ils sont tels pour lesquels, j’ai toujours voulu que mes enfants soient proches de leur père et je l’avouerai, si à tout moment on en a discuté Juan et moi avons été à cause de cela ».

