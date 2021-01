Après le scandale dans lequel Eduardo Yáñez a joué ce week-end, lorsqu’il a explosé contre un journaliste de l’aéroport international de Mexico, son amie Galilea Montijo a déclaré que l’acteur était “comme un enfant” et se mettait en colère très facilement, alors qui a déjà suggéré d’éviter les conflits avec la presse.

“Je ne le défends pas, je suis contre la violence, je sais que vous faites aussi votre travail et que chacun de nous doit être à des endroits différents”, a déclaré l’animateur de Hoy lors d’un entretien avec différents médias.

“C’est un petit match”, a déclaré l’actrice, ajoutant également qu’elle a un caractère très fort, mais a souligné qu’elle a toujours eu une très bonne relation. “Je l’aime beaucoup, c’était un gentleman avec moi”, en référence au temps où ils ont travaillé ensemble sur le feuilleton La Truth Hidden.

Montijo a également rappelé l’occasion dans laquelle elle a eu une altercation avec un journaliste, lorsqu’elle l’a approchée alors qu’elle profitait de vacances à la plage.

L’ancienne reine de beauté a révélé que c’était très inconfortable, car ils ont posté des photos d’elle “dans une pose affreuse et dix kilos en plus”. «Je peux vous dire que je me suis habitué à ce qu’on me dise des choses. Ils disent des choses qui ne sont pas vraies, qui m’ont blessé et ont fait pleurer ma famille, mais au fil des années, on apprend et même me fait rire », explique-t-il dans la vidéo publiée par Eden Donantes sur sa chaîne YouTube.