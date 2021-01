Revoir en un coup d’œil

T

rauma met du temps à relâcher son emprise. Il a fallu des décennies à Russell T. Davies – créateur, entre autres choses assez importantes, d’une télévision LGBTQ + emblématique comme Queer as Folk and Banana, Cucumber and Tofu – pour pouvoir écrire ce drame en cinq épisodes. Ce n’est guère surprenant – se déroulant à Londres au début des années 80 et couvrant la décennie, il suit un groupe d’hommes homosexuels essayant de suivre leurs rêves, tout comme l’ombre du sida commence à assombrir leur jeune existence brillante – comme Davies, qui avait 18 ans en 1981.

Honte, terreur, incrédulité, déni – toutes les réponses qu’exposent ses personnages, l’écrivain admet être passé par lui-même à l’époque. Le pivot de la série est Ritchie Tozer, 18 ans (interprété comme convenablement callow par Olly Alexander), un acteur en herbe d’une famille conservatrice de l’île de Wight (le tour de Keeley Hawes comme sa mère, Val, est une masterclass à combustion lente) qui, après un début vraiment mortifiant, se lance dans le swing de Londres gay plus rapidement que vous ne pouvez dire «Où est le lubrifiant?»

Il est rejoint dans une colocation minable et émeute par un groupe charmant hétéroclite – magnifiquement camp Roscoe Babatunde (Omari Douglas), dont le père nigérian veut le renvoyer chez lui pour se redresser; superbe morceau de drame Ash Mukherjee (Nathaniel Curtis); et Colin Morris-Jones, un Gallois doux et réservé (Callum Scott Howells) qui travaille comme assistant de tailleur – et au centre de tout cela, l’étudiante en comédie de Ritchie Jill Baxter (Dracula et Years and Years’s Lydia West – lumineuse). Jill est basée sur l’un des amis les plus chers et les plus anciens de Davies, l’actrice Jill Nalder (qui joue la mère fictive de Jill dans l’un des quelques petits clins d’œil à la vie réelle qui incluent un film sur Doctor Who) et, en hommage, représente tout ces femmes qui, quand la merde a vraiment frappé le fan, ont intensifié l’action et l’amour inconditionnel alors que même de nombreuses mères mourantes ne pouvaient pas ou ne seraient pas là.

en relation

La série sortira chaque semaine et les spoilers la ruineraient, mais il n’est pas surprenant que les choses commencent à aller au sud assez soudainement pour Ritchie et ses amis alors que les gens autour d’eux commencent à tomber malades. Ce qui est surprenant, c’est de se rappeler à quel point personne, y compris le corps médical, comprenait peu le VIH et le sida dans les premiers jours, ce qui a conduit certaines familles à détruire tous les biens de leurs fils perdus, ou à l’enfermement illégal de certains patients, avec la nourriture laissée à l’extérieur de leur chambre jusqu’à ce qu’un membre de la famille ou un ami vienne la porter, froide et gelée, à travers le seuil. Il est difficile, à une époque de surinformation, de comprendre à quel point il était difficile de découvrir quoi que ce soit de concret sur une maladie mystérieuse mais mortelle qui ravageait toute une communauté; ou, inversement, à quel point il était facile pour le feu de forêt de la désinformation de se propager sans l’oxygène d’Internet. Il s’avère que la peur est le meilleur moteur pour les fausses nouvelles, que vous utilisiez une tablette ou une machine à écrire.

Tout cela fait de It’s a Sin un son doomy comme un enfer. Ce n’est pas. C’est merveilleux. C’est lumineux, coloré et inclusif, plein de chaleur, de joie et de fête – la bande-son, évidemment, est époustouflante, et les fêtes vous donneront envie de concocter une Pina Colada, à la Club Tropicana – et d’humour (cherchez un un camée magnifiquement discret de Neil Patrick Harris en tant qu’homme gay plus âgé, et plus large mais toujours agréable de Stephen Fry en tant que député conservateur adorateur de Thatcher). Il est impartial et gentil et suscite de la sympathie pour ses personnages même tout en décrivant ce qui semble maintenant être une cruauté ou une stupidité inadmissible. C’est aussi poignant, choquant et vous laissera sangloter dans votre cocktail à la noix de coco. Vintage Davies, en d’autres termes. Regardez-le, ce serait un péché de ne pas le faire.

It’s a Sin commence sur Channel 4 le vendredi 22 janvier à 21h, avec un nouvel épisode chaque semaine