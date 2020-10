Un militant écologiste ougandais a été suspendu de Twitter au milieu d’une campagne très médiatisée – une suspension qui, selon lui, est liée à ses opposants au gouvernement du pays et aux industries liées à la déforestation. Twitter ne dira pas ce qui a causé le gel du compte, mais les groupes environnementaux craignent que cela fasse partie d’une tendance plus large de puissants acteurs exploitant le système de modération de Twitter pour faire taire les militants du climat.

La suspension a eu lieu dans la nuit du 12 septembre, après que Nyombi Morris, 22 ans, venait de terminer une apparition télévisée sur la préservation de la forêt de Bugoma. Le lendemain de l’entretien, il s’est réveillé et a découvert que son récit était gelé sans explication. Il dit avoir contacté le centre d’aide de Twitter au moins cinq fois au cours des semaines où son compte a été suspendu, mais qu’il n’a pas pu comprendre ce qui avait déclenché le gel, et a commencé à soupçonner que la suspension pouvait être liée à son plaidoyer. Leah Namugerwa, une autre militante ougandaise de Fridays for Future qui lutte contre la déforestation, a également vu son compte gelé en septembre.

Des militants ont été pris dans un filtre anti-spam

«J’ai été très, très déçu», a déclaré Morris à The Verge. «Ce que je soupçonnais, c’est que parce que notre gouvernement essayait de nous faire taire à propos de cette forêt de Bugoma, ils ont utilisé certaines personnes pour suspendre nos comptes. Morris a retrouvé l’accès à son compte d’origine le 30 septembre, après que The Verge ait contacté Twitter au sujet des suspensions. Ni Morris ni The Verge n’ont été informés de la raison pour laquelle le compte avait été suspendu en premier lieu.

Twitter affirme qu’au moins deux des comptes suspendus appartenant à des militants écologistes ont été pris dans un filtre anti-spam et ont depuis été rétablis. Le géant des médias sociaux n’a pas donné plus d’informations sur les raisons pour lesquelles ces comptes auraient pu être signalés comme spam, sur ce qui est arrivé à d’autres comptes ou sur combien d’entre eux ont été suspendus.

La suspension a suscité des inquiétudes dans le monde entier. Fridays for Future, le mouvement mondial qui a commencé avec les grèves pour le climat de la militante adolescente Greta Thunberg en Suède, a publié un tweet le 28 septembre pour attirer l’attention sur de nombreux comptes suspendus dans le monde cette année. “C’est inacceptable. Disposer d’une plateforme pour parler de la crise climatique est crucial, en particulier pour [people and areas most affected by climate change]», A déclaré le groupe.

De plus en plus de comptes d’activistes climatiques sont suspendus. C’est inacceptable. Disposer d’une plateforme pour parler de la crise climatique est crucial, en particulier pour le MAPA. Répondez avec tous les comptes dont vous savez qu’ils ont été suspendus (avec la ville / le pays). Nous ferons de notre mieux pour vous aider! – Vendredis pour l’avenir (@ Fridays4future) 28 septembre 2020

Morris dit que le gel des comptes l’a isolé des autres militants et a étouffé sa capacité à s’exprimer. «Nous ne sommes pas soutenus par nos médias. Ce ne sont que les réseaux sociaux qui peuvent nous soutenir, mais si même sur les réseaux sociaux nous sommes réduits au silence – où irons-nous? » dit Morris.

La déforestation a eu lieu à un rythme alarmant en Ouganda, où 63 pour cent des forêts ont été exploitées au cours des 25 dernières années seulement, selon l’Autorité nationale des forêts (NFA) du pays. La forêt contestée de Bugoma abrite neuf espèces de mammifères inscrites sur la Liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature, dont environ 600 chimpanzés en voie de disparition. La protection de la forêt est également importante pour les gens, disent les défenseurs de l’environnement, car les habitants dépendent de ses ressources et elle fonctionne comme un important puits de carbone qui absorbe et stocke le dioxyde de carbone qui chauffe la planète.

Certaines parties de la forêt de Bugoma ont été louées au fabricant de sucre Hoima Sugar par le royaume de Bunyoro-Kitara en Ouganda en 2016 (l’Ouganda était composé de royaumes avant la colonisation britannique, dont les dirigeants sont reconnus par le pays aujourd’hui même s’ils ne sont pas donnés L’Autorité nationale des forêts, qui gère Bugoma, a poursuivi le roi Bunyoro-Kitara et Hoima Sugar, affirmant que l’entreprise n’avait pas le droit légal de défricher la forêt pour faire place à des plantations de sucre. La Haute Cour ougandaise s’est prononcée contre la NFA dans une décision de l’année dernière, et l’Autorité nationale de gestion de l’environnement a approuvé cette année l’utilisation des terres pour les plantations de sucre.

Son impact sur sa vie et son travail est indéniable

On ne sait toujours pas ce qui a déclenché la suspension de Morris, et il n’y a aucune preuve tangible le liant à ses opposants politiques – mais son impact sur sa vie et son travail est indéniable. Il comptait auparavant sur Twitter plus que sur toute autre plateforme de médias sociaux en raison de sa portée. Il avait rencontré des militants du monde entier via Twitter et il avait le sentiment d’avoir l’oreille de personnes influentes. Greta Thunberg l’a suivi, a-t-il déclaré avec fierté. Twitter est également le lieu où il pourrait en apprendre davantage sur l’environnement et les problèmes dans d’autres régions du monde, dit-il.

Avec son compte en panne, il a commencé à tweeter à partir d’un autre compte pour un groupe de défense qu’il avait créé. Mais il a beaucoup moins d’abonnés et Morris a perdu le contact avec certains de ses amis qui ne connaissaient pas son nouveau compte. C’était comme si sa présence sur les réseaux sociaux avait été réduite à un murmure. Il pouvait voir tout le monde parler, mais il n’était pas entendu de la même manière.

«Je n’enseigne plus. Maintenant je suis là [on Twitter] apprendre, mais je ne peux pas enseigner. C’est le plus grand défi », a déclaré Morris à The Verge alors que son compte était toujours gelé.

Je ne sais tout simplement pas comment vous remercier, mais merci à celui qui a fait de son mieux pour voir que mon compte est sorti Je suis officiellement de retour, je répète que mon compte est de retour, je suis maintenant en mesure de tweeter .. Veuillez m’accueillir à nouveau. pic.twitter.com/ejcifB13dH – Nyombi Morris (@ NolanQ13) 1 octobre 2020

L’expérience est allée à l’encontre de tout ce qui l’a amené à Twitter en premier lieu. «Les réseaux sociaux ne séparent pas les riches et les pauvres, ils permettent à tout le monde – c’est pourquoi j’aime tant ça», dit-il.

Les médias sociaux ont été une bouée de sauvetage encore plus importante pour les militants écologistes lors des verrouillages induits par les coronavirus, en particulier lorsqu’ils sont associés à des turbulences politiques. Le président ougandais Yoweri Museveni, qui est au pouvoir depuis 1986, doit être élu l’année prochaine. La pandémie a freiné les rassemblements de campagne et les manifestations puisque les rassemblements de masse ne sont toujours pas autorisés dans le pays, qui a mis en place certaines des mesures les plus strictes en Afrique pour freiner la propagation du COVID-19. Cela a conduit les gens à devenir plus francs en ligne, et le gouvernement a ensuite tenté de sévir davantage sur les blogs et les médias sociaux. L’Ouganda a imposé une taxe sur l’utilisation des sites de médias sociaux depuis 2018, qui a été critiquée comme une attaque contre la liberté d’expression.

Lorsque la pandémie a commencé à se déployer, les manifestants, y compris Thunberg, ont déplacé leurs actions en ligne et ont exhorté leurs partisans à suivre les directives de santé publique sur la distanciation sociale. Certains militants écologistes sont revenus dans la rue le 25 septembre pour une grève mondiale pour le climat.

En Ouganda, des manifestants ont été arrêtés pour avoir rejoint la grève – y compris la dirigeante des Vendredis pour le futur Leah Namugerwa. «Être un activiste du climat, cela devient un crime. Ils sont prêts à nous arrêter si nous descendons dans la rue », dit Morris. C’est pourquoi lui et d’autres ont choisi de publier des photos et des vidéos d’eux-mêmes avec des panneaux de protestation de leurs maisons plutôt que de sortir dans la rue ce jour-là. Ceux qui ont été arrêtés ont finalement été relâchés, en partie parce que d’autres ont fait du tapage à ce sujet sur les réseaux sociaux, estime Morris.

Les suspensions de Twitter ont un impact démesuré sur les militants qui travaillent dans des endroits où il est plus dangereux de s’opposer à l’industrie et au gouvernement. La défense de l’environnement dans lequel vous vivez est une entreprise mortelle dans de nombreux endroits du monde: 212 militants écologistes ont été tués en 2019, le plus élevé jamais enregistré par le groupe de surveillance Global Witness.

L’une des personnes tuées cette année était Randy Echanis, un défenseur de longue date de l’environnement, des travailleurs et des paysans, aux Philippines, qui a été retrouvé poignardé à mort dans son appartement en août. Peu de temps après, des militants aux Philippines ont appelé Twitter à rétablir le compte du parti politique de gauche, Anakpawis, présidé par Echanis. Ils ont dit que le compte avait été suspendu après la marche funéraire d’Echanis; il est maintenant de nouveau en ligne. Le mois avant la mort d’Echanis, le président philippin Rodrigo Duterte a promulgué une loi antiterroriste qui, selon les observateurs des droits de l’homme, criminalise les gens pour avoir simplement critiqué son gouvernement, qui a supervisé les exécutions extrajudiciaires de milliers de Philippins. Les Philippines se classent systématiquement parmi les trois premiers pays où les défenseurs des terres et de l’environnement sont tués, selon Global Witness.

Twitter n’est pas le seul géant des médias sociaux que les militants écologistes ont appelé à les étouffer. Facebook a fait l’objet d’un examen minutieux le mois dernier après avoir suspendu les comptes de plus de 200 personnes liées à un événement protestant contre la construction du gazoduc contesté Coastal GasLink au Canada. “Facebook peut faire taire une grande partie du mouvement climatique à sa discrétion, sans explication pour aucune durée”, a déclaré Lindsey Allen, responsable des programmes chez Greenpeace USA, à The Verge en septembre. «C’est déconcertant.

Morris dit qu’il est heureux d’être de retour sur Twitter. Le compte de Namugerwa a été restauré peu de temps après le tweet de Fridays for Future sur les suspensions le 28 septembre. «Je n’arrivais pas à y croire, je pensais que j’avais tout perdu», dit Morris. Il souhaite sensibiliser les autres militants écologistes exclus de leurs comptes, ce qui est particulièrement important pour ceux qui viennent d’endroits moins influents sur le plan politique et qui sont néanmoins les plus touchés par le changement climatique. Ce qu’ils perdront dépendra des caprices de la plateforme.