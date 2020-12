C’était à 20 ans! Voici à quoi ressemblait Galilea Montijo “La Chica Tv” | Instagram

C’est en 1993 que l’animatrice Galilea Montijo a fait ses premiers pas à la télévision, c’est grâce à un concours de beauté que la jeune femme de 20 ans a été couronnée “La Fille Tv“par le regretté acteur Eduardo Palomo.

Le présentateur d’origine Guadalajara, Galilea Montijo Elle s’est lancée dans une émission télévisée pour enfants appelée TVO, animée par Gaby Ruffo et Liza Echeverría.

Ce fut un moment de sa brève participation où l’animatrice réalisa le rêve de nombreuses célébrités de l’époque en devenant une fille “Teveita”.

Aujourd’hui, Galilea Montijo a réussi à se démarquer en tant que présentatrice célèbre, principalement du programme du matin de “Aujourd’hui“, diffusé par” Las Estrellas “, mais a également accueilli d’autres émissions.

Sans aucun doute, ces images sont un pas vers la nostalgie et les souvenirs qui accompagnent la carrière exceptionnelle des visages les plus connus de la télévision mexicaine.

Il ne faut pas oublier que la vie de Galilea Montijo dans sa ville natale de Guadalajara a changé après avoir remporté le concours puisque la prochaine étape l’a conduite au national dudit concours.

C’est la Mexicaine de 41 ans elle-même qui a partagé avec ses fans une partie de ces souvenirs émouvants de sa carrière, qu’elle a décrit, «c’était comme un rêve».

Aujourd’hui, il y a 27 ans, j’ai réalisé l’un de mes rêves, comme oublier Eduardo Palomo et Juan Ferrara qui ont voté pour moi et ont changé ma vie. Merci pour toujours, a écrit “Gali” dans un message.

Galilea Montijo a récemment partagé une image où il se souvenait du concours “La Chica Tv”, il y a 27 ans. Photo: Instagram

À cette époque, Montijo, rivalisait avec d’autres beaux visages de la série, parmi lesquels Susana González, Nora Salinas, Natalia Esperón et d’autres. L’émission était animée par le célèbre présentateur de “Siempre en Domingo”, Raúl Velasco.

Après avoir obtenu le triomphe, la désormais professionnelle et mère a décrit le beau moment qu’elle a vécu dans lequel, en plus, ce sont deux grands personnages de la performance qui ont placé la couronne et le groupe: Eduardo Palomo et Juan Ferrara.

De la même manière, il a remercié le présentateur légendaire qui, pendant plusieurs années, à travers son programme populaire du dimanche soir, était chargé de révéler les promesses de musique et de jeu d’acteur qui, des années plus tard, deviendraient célèbres.

Merci beaucoup M. Velasco, à toutes les personnes qui sont ici, merci beaucoup de me soutenir ainsi que tous mes collègues, ma mère qui m’observe.

De même, le moment serait également immortalisé à travers diverses images qui abritent le monde infini d’Internet et c’est notamment l’une d’elles où l’animatrice est interviewée par l’un de ses collaborateurs, la journaliste de divertissement, Shanik Berman avec qui elle a partagé à plusieurs reprises les forums de production de l’émission du matin, regardez la vidéo ici!

Il faut se rappeler que “Gali” était aussi l’un des visages de certains mélodrames dont “La Verdad Oculta” avec Gabriel Soto, cependant, c’est dans une interview sur l’émission “Vívelo Hoy” à travers laquelle il a révélé la raison pour laquelle celle qui a décidé de poursuivre sa carrière dans la conduite automobile.

La vérité est que j’aime vraiment jouer, c’est aussi quelque chose de très cool, de très drôle mais je me sens dans ma zone de confort lorsque je conduis, dit-il.

Montijo a joué dans les séries “Mujeres As3sinas”, “Hasta que el Dinero nos separe” et “Tres Mujeres”, en plus d’avoir collaboré à plusieurs programmes télévisés dont “Premio lo Nuestro”, “Latin Grammy”, ” Pequeños Gigantes »et« Va Por Ti », entre autres, où le Mexicain a repris les microphones.

