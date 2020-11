C’était à la mode! Jennifer Lawrence pose dans une jolie robe transparente | AP

La belle actrice Jennifer Lawrence Elle a fait sensation en portant l’une de ses plus belles robes, laissant sûrement ses millions de fans à travers le monde impressionnés, car il ne fait aucun doute que cette femme gaspille la beauté partout.

Bref, si quelqu’un sait voler et attraper des regards, c’est bien Jennifer Lawrence, comme l’a démontré l’actrice de 30 ans, qui a balayé l’un des tapis rouges du film “Catching Fire”, dont elle est la protagoniste, avec une robe sophistiqué et assez révélateur.

Le look en question est une robe avec des transparences dans un ton violet et en dessous, elle portait un body noir soulignant sa silhouette à l’aide d’une épaisse ceinture noire et comme touche finale, ses cheveux à cette époque étaient très courts et blonds.

L’actrice Jennifer Lawrence Non seulement il a attiré le regard de tout le monde pour sa renommée, mais à cette occasion aussi pour la transparence du vêtement qu’il portait pour promouvoir son film.

Cliquez ici pour la photo de Jennifer Lawrence.

Bien que la photo ne soit pas sur son compte Instagram officiel, c’était un compte de fan où ils ont capturé ce moment et ici, à Show News, nous voulions le mettre en valeur pour que vous ne manquiez pas sa beauté.

Il est à noter que l’utilisation de ce type de robe est très courante chez l’actrice, car dans plusieurs tapis rouges et récompenses, elle a choisi d’aller à ces types de costumes

Sans aucun doute Jennifer Lawrence Elle fait partie de ces actrices qui captivent à la fois sur et en dehors du grand écran.

Jennifer Shrader Lawrence a commencé sa carrière avec des petits boulots à la télévision, jusqu’à ce qu’elle décroche l’un des rôles principaux de The Bill Engvall Show.

Cependant, son travail dans des films indépendants, notamment The Burning Plain et Winter’s Bone, a été responsable de la stimulation de sa carrière d’actrice.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Sa performance principale dans Winter’s Bone lui a valu des éloges de la critique, recevant plusieurs prix de cinéma et une nomination aux Oscars, aux Golden Globe et à la Screen Actors Guild.

À l’âge de vingt ans, elle était la troisième plus jeune actrice à être nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice, qu’elle a remporté deux ans plus tard pour sa performance en tant que Tiffany Maxwell dans le Silver Linings Playbook à la 85e annuelle de Los Angeles. récompenses, devenant la deuxième plus jeune actrice à le recevoir.

En outre, pour cette performance, elle a également remporté un Golden Globe et un Actors Guild Award et l’année suivante, elle a reçu des éloges de la critique, a remporté le Golden Globe, le BAFTA et a de nouveau été nominée pour un Oscar de la meilleure actrice de soutien pour son rôle de soutien dans American Hustle, devenant la plus jeune actrice à remporter trois nominations.

Les oeuvres de Jennifer Jusqu’à présent, elle a été définie par le magazine Rolling Stone comme «la jeune actrice la plus talentueuse d’Amérique» et en avril 2013, le magazine Time l’a incluse dans la liste des «100 personnes les plus influentes du monde».

Et elle a été mentionnée à plusieurs reprises par le magazine Forbes comme l’une des célébrités avec le revenu annuel le plus élevé.

Au fil des ans, l’artiste hollywoodien histrionique, Jennifer Lawrence, est l’une des figures célèbres qui s’est avérée capable de bousculer les réseaux sociaux et est l’une des figures d’acteur capables de tourner un grand nombre de personnes sur la tête est l’Américaine du Kentucky et montre son meilleur attributs à chaque occasion.

Cela peut vous intéresser: la robe révélatrice de Jennifer Lawrence je laisse peu de place à l’imagination!