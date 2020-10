C’était déjà né! Gianluca Vacchi et Sharon Fonseca sont déjà parents | Instagram

Le nouveau membre de la famille Vacchi Fonseca est arrivé millionnaire Gianluca Vacchi Il a partagé la nouvelle à travers ses réseaux sociaux exprimant son émotion et son adoration pour sa petite fille.

Pendant quelques mois, il a partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux où, à travers un message émotionnel qui s’est terminé par quelques larmes coulant sur ses joues, il a exprimé l’amour qu’il ressentait pour Sharon Fonseca et l’émotion qu’il avait à exprimer qu’ils attendaient ensemble. son premier bébé.

Au fil des mois, on voit Sharon Fonseca profiter de la grossesse tout comme Gianluca Vacchi qui à tout moment la faisait se sentir bien, extrêmement heureuse et surtout aimée, l’italienne est devenue en peu de temps une célébrité sur les réseaux sociaux.

L’homme d’affaires italien a publié des vidéos accompagnés de son partenaire chaque fois qu’il en avait l’occasion Sharon Fonseca, On sait déjà qu’il adore attirer l’attention de ses fans en montrant son style de vie extravagant.

L’homme d’affaires et millionnaire italien a actuellement 53 ans, originaire de Bologne en Italie, et s’est caractérisé pour avoir un style de vie assez détendu et montrer sa richesse exubérante et son luxe en gros sans aucune douleur.

Le nom de sa petite fille est Blu Jerusalema Vacchi 11 heures se sont écoulées depuis qu’il a partagé la tendre image de lui, Sharon et leur petite fille, La photographie dont il a déjà environ 3 millions de cœurs rouges, le millionnaire italien a partagé un message en anglais et en espagnol, où il était extrêmement heureux de partager avec ses fans que sa fille était née en bonne santé et que lui et que Sharon était heureuse de l’avoir dans ses bras.

Apparemment, une vague de naissances parmi les célébrités est ce qui a laissé cette pandémie causée par le coronavirus, car GIanluca Vacchi Il n’est pas le seul millionnaire à avoir eu des enfants, parmi la liste se trouvent des chanteurs et des acteurs parmi lesquels on retrouve les couples suivants Katy Perry et Orlando Blomm, GiGi Hadid et Zayn Malik, enfin il y a aussi l’actrice et chanteuse Sophie Turner et Joe Jonas.

Une autre caractéristique des naissances récentes est qu’apparemment les parents évitent à tout prix que le visage du petit ou du petit dans leur cas apparaisse sur la photo, cela provoque une plus grande incognito et mysticisme pour la naissance de leur bébé.

Il ne fait aucun doute que malgré la pandémie causée par Covid-9, elle a également apporté de grandes bénédictions, et pas seulement des malheurs tout au long de 2020, comme beaucoup d’entre nous l’avaient pensé.

Dans la publication de Gianluca Vacchi on retrouve plusieurs commentaires d’autres célébrités félicitant le couple.

Sharon Fonseca a décidé de partager la même image que son partenaire, elle a également écrit un message en anglais et en espagnol, c’était tout aussi gentil que celui de Gianluca Vacchi et elle a également reçu des centaines de commentaires de sa famille, amis et fans qui l’ont félicitée. pour la nouvelle ère qui a commencé dans sa vie et est peut-être l’une des plus belles.

Notre fille est déjà avec nous et elle ne peut pas expliquer cette expérience et toutes les émotions que nous ressentons.

Nous sommes reconnaissants et heureux de vous accueillir dans le monde de Blu Jerusalema Vacchi. Nous vous aimons plus que nos vies », a écrit le mannequin vénézuélien.

Sûrement les deux deviendront des parents dévoués et surtout aimants, comme nous l’avons vu tout au long de ces mois sur leurs réseaux sociaux en particulier pour Gianluca qui était le plus excité par la nouvelle de votre premier-né, nous l’avons observé quand il a découvert qu’il l’aurait à une petite princesse, évidemment elle l’a fait de la manière la plus ostentatoire possible, ils ont utilisé un petit avion qui a jeté de la poudre rose pendant qu’elle volait.

