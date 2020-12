C’était l’audition de Harry Styles en 2010 avant One Direction | AP

Dix ans se sont écoulés depuis le chanteur britannique Harry Styles Il ajoutera pour faire partie de l’un des groupes les plus réussis de ces dernières années, “One Direction”, et après sa séparation pour devenir l’un des chanteurs solistes les plus convoités.

La journée d’audition pourrait être considérée comme une journée historique, car nous avons vu le jeune Harry Styles grandir dans l’industrie et voir comment il a réussi à évoluer au fil des ans.

Le chanteur est passé d’employé d’une boulangerie à l’une des célébrités les plus importantes du monde de la musique et sans aucun doute, ce moment a changé sa vie pour toujours.

À chaque anniversaire de son audition, les médias sociaux deviennent nostalgiques en se souvenant de la performance exceptionnelle de Harry dans “Facteur X«Et le fait est que même si son talent était évident, personne n’imaginait à ce moment-là qu’il allait devenir une célébrité de renommée mondiale.

C’est ainsi qu’à seulement 16 ans, Styles s’est armé et est sûrement monté sur scène pour la première fois, lui et ses cheveux décontractés caractéristiques, une marque avec laquelle il continue de balayer les stades du monde entier aujourd’hui.

Interrogés par des juges comme Simon Cowell, Louis Walsh et Nicole Scherzinger ce qu’il faisait dans sa vie de tous les jours, le jeune homme a répondu en disant:

Je travaille dans une boulangerie », ce qui lui a donné une touche humble et travailleuse.

Après ces mots, Harry Il a ouvert la bouche et a surpris tous les téléspectateurs et téléspectateurs avec sa voix et sa personnalité, malgré son jeune âge.

Après avoir auditionné devant Simon Cowell, Nicole Scherzinger et Louis Walsh, interprétant “Isn’t She Lovely” de Stevie Wonder, Harry est passé à l’étape suivante, où il est arrivé à des spectacles, mais accompagné de Zayn Malik, Louis Tomilson, Liam Payne et Niall Horan.

Et bien que le groupe ait réussi à être à la troisième place de la finale, c’est en 2011 qu’ils ont sorti leur premier album et donc, après cinq ans, quatre albums studio, et le récent départ de Zayn du groupe, ce groupe particulier a réussi à rester très dans le cœur de millions d’adeptes à travers le monde.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Nous partageons la vidéo où Harry auditionner ce jour-là et là nous voyons un Harry inexpérimenté devant les jurys de X-Factor avec une intégrité admirable.

Le chanteur a donné quelques indices sur sa vie à cette époque et a mentionné qu’il travaillait dans une boulangerie.Quand on lui a demandé ce qu’il étudierait à l’université, il a déclaré:

Les lois, les sciences sociales, les affaires et … autre chose, mais je ne suis pas encore sûr », lui ai-je répondu à l’époque.

Et bien, il semble que ses plans pour devenir un savant aient été interrompus quand il a commencé à faire partie de l’un des “boys-bands” les plus réussis de l’histoire.

Même le créateur de l’émission et le juré le plus dur, Simon Cowell, lui a donné son pouce dès le début.

Je m’en fiche que vous ayez 16 ans. Je pense qu’avec un peu d’entraînement vocal, vous pouvez vraiment être très bon », dit-il.

Et c’est ainsi que les fans de One Direction Ils continuent à soutenir chacun des membres du groupe britannique populaire, bien que séparément.

Et c’est que chaque jour on retrouve des tendances dans les réseaux sociaux en soutien à chacun des garçons, qui a marqué un jalon dans la musique et dont les chansons résonnent encore sur les radios.

Harry Styles, le chanteur populaire de One Direction aux boucles ébouriffées, est devenu une tendance à plusieurs reprises, que ce soit à cause de ses nouvelles chansons ou de ses tenues qui sont un succès.

Cela peut vous intéresser: la vidéo indignera les fans de Harry Styles, Chalamet se moque de lui