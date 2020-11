C’était le baiser controversé de Winona Ryder et Jennifer Aniston Epic! | .

Actrices Winona ryder Oui Jennifer Aniston Ils se sont embrassés pendant un épisode de la septième saison de la série à succès “Friends” et après tant d’années, cela continue de se souvenir, car personne ne s’attendait à cet événement et c’était vraiment épique.

Il ne fait aucun doute qu’au cours des années 1990, Friends est devenu la série préférée de millions de personnes à travers le monde et est devenu un phénomène télévisuel qui continue d’être l’une des séries les plus regardées à ce jour.

De cette façon, les aventures amusantes de Monica, Ross, Rachel, Joe, Phoebe et Chandler, le célèbre groupe d’amis de Manhattan, restent d’actualité et restent dans le goût du public plus de 25 ans après leur création.

Pendant dix ans, les fans de cette série ont apprécié les performances de ses protagonistes, ainsi que l’apparition occasionnelle de grandes célébrités hollywoodiennes, telles que Winona ryder, qui a participé à un épisode de la septième saison, “Celui avec le gros bisou de Rachel”.

Dans cet épisode, Ryder a joué Melissa Warburton, une amie de Rachel qu’elle a rencontrée par hasard à Central Park après plusieurs années à ne pas se voir.

Tout au long du chapitre, il est révélé que les deux avaient un bref Romance au collège, cependant, l’un d’eux refuse de l’accepter, après un combat la situation est résolue avec le baiser des deux et c’est ainsi que Melissa a déclaré son amour pour Green.

Cette scène a eu un grand impact sur le public de l’époque, mais pour le protagoniste de Beetlejuice, le résultat pourrait être meilleur, puisque la passion que l’épisode aurait dû être perdue.

Quand j’ai vu l’épisode, vous ne voyez que des cheveux et vous ne voyez pas les lèvres. J’étais un peu déçu parce que nous avions eu quelques occasions de faire de très beaux baisers. (Jennifer) Elle embrasse vraiment bien », a déclaré Ryder.

Cela s’est produit de cette façon parce qu’à l’époque, les relations homosexuelles n’étaient pas encore aussi acceptées, donc tout était tabou.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la série légendaire a été créée le 22 septembre 1994 et au cours d’une décennie d’émissions, ses protagonistes sont passés du statut d’inconnu à celui de célébrités mondiales.

Et qui reste sans aucun doute l’une des figures hollywoodiennes est Jennifer Aniston, qui a eu 51 ans en février dernier, mais malgré son âge, elle est toujours très belle.

Jennifer Joanna Aniston a une carrière réussie dans le cinéma, en particulier dans les comédies romantiques, où elle a participé à différentes productions cinématographiques hollywoodiennes, a joué dans le film culte à succès de la terreur et de la comédie: “Leprechaun” de 1993 où elle a partagé la tête avec Warwick Davis, elle a par la suite été acclamée par la critique pour ses performances dans les films indépendants «She’s the One», «Office Space», «Friends with Money» et «The Good Girl».

Après avoir terminé la série télévisée copainsSes plus grands succès commerciaux ont été les films «Tout-puissant», «Along Came Polly», «Vivre avec mon ex», «Marley et moi» et «Il ne t’aime pas beaucoup».

Au cours de sa carrière artistique, il est devenu l’image de différentes marques, qui se démarquent L’Oréal, SmartWater et Heineken.

Il est apparu dans les vidéoclips «Je serai là pour toi» des Rembrandts, «Je veux être amoureux» de Melissa Etheridge et «Walls» de Tom Petty and the Heartbreakers.

Et ce que très peu de gens savent, c’est qu’en 2005, la chanteuse finlandaise Anssi Kela a sorti une chanson intitulée “Jennifer Aniston“sur son album Rakkaus sur murhaa.

De plus, pendant la décennie 2010, il s’est distingué par sa participation à des films de comédie romantique tels que “Crazy about her”, “Exposados”, “A mensonge femme”, “I want to kill my boss” et “Who are les meuniers? “

