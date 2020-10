C’était le baiser fougueux entre Sandra Bullock et Scarlett Johansson | AP

Il ne fait aucun doute que l’un des moments les plus épiques de l’histoire d’Hollywood a été le baiser passionné entre les actrices de renom. Sandra Bullock Oui Scarlett Johansson, quelque chose dont il faut bien sûr se souvenir.

Scarlett Johansson et Sandra Bullock connaissent depuis de nombreuses années un succès incomparable sur grand écran et pour beaucoup de leurs followers, elles sont considérées comme les meilleures actrices d’Hollywood.

L’actrice Scarlett Johansson Le joueur de 35 ans a acquis une grande renommée après avoir joué de grands rôles, dont “Black Widow” dans “The Avengers”, un film produit par Marvel.

Tandis que Sandra Bullock Elle a un palmarès impeccable où ses plus grands succès se reflètent dans les films “Miss sympathie”, “Filles armées et dangereuses”, entre autres.

Cependant, cette fois, un compte sur Instagram dédié aux célébrités du cinéma a partagé une vidéo où les deux actrices se sont embrassées. apasi0nante, un souvenir d’il y a 10 ans, lors de la 19e édition des MTV Awards.

est baiser Il mettait en vedette Sandra Bullock qui a joyeusement remercié Scarlett Johansson pour lui avoir remis les MTV Movie Awards.

Comme prévu, cet épisode a fait beaucoup parler de cette édition du Prix ​​MTV étant l’un des plus mémorables.

Sans aucun doute, pour beaucoup, ce baiser était vraiment inoubliable et aujourd’hui, les adeptes des deux actrices hollywoodiennes s’en souviennent.

La vidéo a été partagée il y a trois jours par le compte “Un film s’il vous plaît” et jusqu’à présent, elle a plus de trois mille likes et des centaines de commentaires des adeptes de la page et des actrices.

Divine à la fois “,” Quel baiser spectaculaire! “,” Omgggg mes favoris, je les aime tous les deux “,” Excellentes actrices “,” Quand tu ne sais pas si tu veux être Sandra pour embrasser Scarlett ou Scarlett pour embrasser Sandra “, étaient quelques-uns des commentaires.

Scarlett Ingrid Johansson Elle a commencé à s’intéresser à la musique et au théâtre dès son plus jeune âge, et tout au long de son enfance et de son adolescence, elle s’est formée dans différents instituts en tant qu’actrice.

Après avoir joué plusieurs rôles de soutien dans différentes productions, il obtient son premier rôle principal à l’âge de onze ans avec le film “Manny & Lo” en 1996, suivi par la suite de “The Horse Whisperer” en 1998 et “Ghost World »en 2001, performances qui lui ont valu des critiques élogieuses.

Johansson a acquis une plus grande reconnaissance mondiale en tant que Black Widow dans l’univers cinématographique Marvel, avec des apparitions dans “Iron Man 2”, “The Avengers”, “Captain America: The Winter Soldier”, “Avengers: Age of Ultron”, “Captain America: Civil War”, “Avengers: Infinity War”, “Captain Marvel” et “Avengers: Endgame”, qui ont eu des critiques positives et étaient des blockbusters.

Tandis que Sandra Annette Bullock Elle est connue dans le monde entier pour sa participation à des films tels que “Speed”, “Miss Congeniality”, “The Proposal”, “Gravity”, “Ocean’s 8” ou “The Blind Side”, pour lesquels elle a reçu l’Oscar de la meilleure actrice. , le Golden Globe de la meilleure actrice dramatique, le Screen Actors Guild Award de la meilleure actrice principale et le Film Critics Award de la meilleure actrice.

Il a fait ses débuts d’acteur en 1987 avec le thriller “Hangmen”, dans lequel il a eu un bref rôle et en 1989 il a participé au téléfilm “Bionic Showdown: The Six Million Dollar Man and the Bionic Woman” dans lequel de jeunes assistants tentent d’attraper à un espion bionique.

Il ne fait aucun doute que les deux actrices ont réussi à gagner le cœur de millions de personnes à travers le monde, car en plus de leur incroyable talent, elles ont une grande personnalité qui les fait briller encore plus.

